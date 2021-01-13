İstanbul askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL) teşkilatının en küçük birimi olan askerlik şubelerinde, vatani görevini yerine getirmek zorunda olan gençler tecil, terhis, bedelli askerlik ve celp başvuruları gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirler. 24 Aralık’ta yapılan askerlik alımları sonrasında vatani görevini yapacak gençlerin teslim olacağı şehirlerin askerlik şubeleri ile ilgili iletişim bilgileri aramaya başladılar. Bizde haberimizde İstanbul şehrinin askerlik şubeleri ile ilgili iletişim bilgilerine yer verdik.

İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI (HALICIOĞLU)

İstanbul Askerlik Şubesi

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 63 53- 255 63 69

istanbulasda@msb.gov.tr

ADALAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Büyükada/ Maden Mah. Kumsal Cad. No.30 BÜYÜKADA/İSTANBUL

Tel: 0.216.382 62 31

Faks: 0.216.382 46 99

adalar_as_sb@msb.gov.tr

ARNAVUTKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 63 74

gaziosmanpasa_as_sb@msb.gov.tr

ATAŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad.No.14/A Zeynepkâmil/ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Tel: 0.216.651 58 14

Faks: 0.216.651 58 03

kadikoy_as_sb@msb.gov.tr

AVCILAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Fatih Mah. Küçükçekmece/Avcılar E-5 Yan Yol Üzeri Göl Kenarı Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0.212.425 41 53

Faks: 0.212.425 41 59

avcilar_as_sb@msb.gov.tr

BAĞCILAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Güneşli/Kirazlı Mah. Ömür Sk. No:1 BAĞCILAR/İSTANBUL

Tel: 0.212.630 20 34

Faks: 0.212.489 48 14

bagcilar_as_sb@msb.gov.tr

BAHÇELİEVLER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çoban Çeşme Mah. Fatih Cad. Emniyet Sk. No:1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Tel: 0.212.653 20 29

Faks: 0.212.653 33 77

bahcelievler_as_sb@msb.gov.tr

BAKIRKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Cad. Yakut Sk. No: 34 BAKIRKÖY/İSTANBUL

Tel: 0.212.570 72 68

Faks: 0.212.570 72 63

bakirkoy_as_sb@msb.gov.tr

BAŞAKŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Fatih Mah. 832 Yanyol Sk. Küçükçekmece/Avcılar E-5 Yan Yol Üzeri Göl Kenarı No:1 Küçükçekmece/ İSTANBUL

Tel: 0.212.425 41 52

Faks: 0.212.425 41 54

kucukcekmece_as_sb@msb.gov.tr

BAYRAMPAŞA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 63 72

bayrampasa_as_sb@msb.gov.tr

BEŞİKTAŞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 64 71

besiktas_as_sb@msb.gov.tr

BEYKOZ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Mah. Mehmet Yavuz Cd. No:122 BEYKOZ/İSTANBUL

Tel: 0.216.323 55 63

Faks: 0.216.323 69 11

beykoz_as_sb@msb.gov.tr

BEYLİKDÜZÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 19 Mayısıs Mah. Mehmetçik Sk.No: 1 BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL

Tel: 0.212.881 05 08

Faks: 0.212.882 00 57

buyukcekmece_as_sb@msb.gov.tr

BEYOĞLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 64 62

beyoglu_as_sb@msb.gov.tr

BÜYÜKÇEKMECE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 19 Mayısıs Mah. Mehmetçik Sk.No: 1 BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL

Tel: 0.212.881 05 08

Faks: 0.212.882 00 57

buyukcekmece_as_sb@msb.gov.tr

ÇATALCA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Ferhat Paşa Mah. Vezir Ferhat Paşa Cad. No:2 ÇATALCA İSTANBUL

Tel: 0.212.789 10 29

Faks: 0.212.789 43 47

catalca_as_sb@msb.gov.tr

ÇEKMEKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: İstiklal Mah. Mithat Paşa Cad. No: 37 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel: 0.216.329 72 72

Faks: 0.216.316 79 83

umraniye_as_sb@msb.gov.tr

ESENLER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Havaalanı Mah. Günday Sok. no:14 Esenler/ İSTANBUL

Tel: 0.212.430 37 37

Faks: 0.212.432 47 09

esenler_as_sb@msb.gov.tr

ESENYURT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 19 Mayısıs Mah. Mehmetçik Sk.No: 1 BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL

Tel: 0.212.881 05 08

Faks: 0.212.882 00 57

buyukcekmece_as_sb@msb.gov.tr

EYÜP ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 64 55 Faks: 0.212.255 64 55

eyup_as_sb@msb.gov.tr

FATİH ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 64 48

fatih_as_sb@msb.gov.tr

GAZİOSMANPAŞA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 63 74

gaziosmanpasa_as_sb@msb.gov.tr

GÜNGÖREN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sanayi Mah. Şehit Org. Eşref Bitlis Cd. No:1 Güngören/ İSTANBUL

Tel: 0.212.543 90 88

Faks: 0.212.543 88 41

gungoren_as_sb@msb.gov.tr

KADIKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad.No.14/A Zeynepkamil/ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Tel: 0.216.651 58 14

Faks: 0.216.651 58 03

kadikoy_as_sb@msb.gov.tr

KAĞITHANE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 64 73

kagithane_as_sb@msb.gov.tr

KARTAL ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No:1-1 KARTAL/İSTANBUL

Tel: 0.216.353 41 86

Faks: 0.216.353 50 97

kartal_as_sb@msb.gov.tr

KÜÇÜKÇEKMECE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Fatih Mah. 832 Yanyol Sk. Küçükçekmece/Avcılar E-5 Yan Yol Üzeri Göl Kenarı No:1 Küçükçekmece/ İSTANBUL

Tel: 0.212.425 41 52

Faks: 0.212.425 41 54

kucukcekmece_as_sb@msb.gov.tr

MALTEPE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:302 MALTEPE/İSTANBUL

Tel: 0.216.399 94 06

Faks: 0.216.442 23 38

maltepe_as_sb@msb.gov.tr

PENDİK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çamçeşme Mah. Aydınlı Yolu No:34-1 (Divan Oteli Arkası) Kaymakamlık Binası Karşısı) PENDİK/İSTANBUL

Tel: 0.216.596 04 80

Faks: 0.216.596 04 81

pendik_as_sb@msb.gov.tr

SANCAKTEPE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Adil Mah. Medine Cad. No:19 34935 Sultanbeyli-İstanbul

Tel: 0.216.389 38 34

Faks: 0.216.488 87 67

sultanbeyli_as_sb@msb.gov.tr

SARIYER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No: 139 SARIYER / İSTANBUL

Tel: 0.212.262 12 85

Faks: 0.212.299 24 51

sariyer_as_sb@msb.gov.tr

SİLİVRİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Alibey Mah. Kaptanı Derya Sk No:2 SİLİVRİ / İSTANBUL

Tel: 0.212.727 31 60

Faks: 0.212.727 53 20

silivri_as_sb@msb.gov.tr

SULTANBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Adil Mah. Medine Cad. No:19 34935 Sultanbeyli-İstanbul

Tel: 0.216.389 38 34

Faks: 0.216.488 87 67

sultanbeyli_as_sb@msb.gov.tr

SULTANGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 63 74

gaziosmanpasa_as_sb@msb.gov.tr

ŞİLE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Balibey Mah. Atatürk Cad. No: 63 ŞİLE/İSTANBUL

Tel: 0.216.711 51 87

Faks: 0.216.712 12 46

sile_as_sb@msb.gov.tr

ŞİŞLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL

Tel: 0.212.255 63 63

Faks: 0.212.255 64 60

sisli_as_sb@msb.gov.tr

TUZLA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Postane Mah. İnönü Cad. No: 72 TUZLA/İSTANBUL

Tel: 0.216.446 84 42

Faks: 0.216.446 84 41

tuzla_as_sb@msb.gov.tr

ÜMRANİYE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: İstiklal Mah. Mithat Paşa Cad. No: 37 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel: 0.216.329 72 72

Faks: 0.216.316 79 83

umraniye_as_sb@msb.gov.tr

ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad.No.12/4 Zeynepkamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Tel: 0.216.651 58 00

Faks: 0.216.651 58 05

uskudar_as_sb@msb.gov.tr

ZEYTİNBURNU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Beş Telsiz Mah. İnönü Bulvarı Dr.K. Kamuran Yadigar Sk. no:35 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

Tel: 0.212.582 69 81

Faks: 0.212.582 73 30

zeytinbunu_as_sb@msb.gov.tr