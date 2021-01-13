İstanbul askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL) teşkilatının en küçük birimi olan askerlik şubelerinde, vatani görevini yerine getirmek zorunda olan gençler tecil, terhis, bedelli askerlik ve celp başvuruları gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirler. 24 Aralık’ta yapılan askerlik alımları sonrasında vatani görevini yapacak gençlerin teslim olacağı şehirlerin askerlik şubeleri ile ilgili iletişim bilgileri aramaya başladılar. Bizde haberimizde İstanbul şehrinin askerlik şubeleri ile ilgili iletişim bilgilerine yer verdik.
İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI (HALICIOĞLU)
İstanbul Askerlik Şubesi
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 63 53- 255 63 69
istanbulasda@msb.gov.tr
ADALAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Büyükada/ Maden Mah. Kumsal Cad. No.30 BÜYÜKADA/İSTANBUL
Tel: 0.216.382 62 31
Faks: 0.216.382 46 99
adalar_as_sb@msb.gov.tr
ARNAVUTKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 63 74
gaziosmanpasa_as_sb@msb.gov.tr
ATAŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad.No.14/A Zeynepkâmil/ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel: 0.216.651 58 14
Faks: 0.216.651 58 03
kadikoy_as_sb@msb.gov.tr
AVCILAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Fatih Mah. Küçükçekmece/Avcılar E-5 Yan Yol Üzeri Göl Kenarı Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0.212.425 41 53
Faks: 0.212.425 41 59
avcilar_as_sb@msb.gov.tr
BAĞCILAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Güneşli/Kirazlı Mah. Ömür Sk. No:1 BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel: 0.212.630 20 34
Faks: 0.212.489 48 14
bagcilar_as_sb@msb.gov.tr
BAHÇELİEVLER ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çoban Çeşme Mah. Fatih Cad. Emniyet Sk. No:1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Tel: 0.212.653 20 29
Faks: 0.212.653 33 77
bahcelievler_as_sb@msb.gov.tr
BAKIRKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Cad. Yakut Sk. No: 34 BAKIRKÖY/İSTANBUL
Tel: 0.212.570 72 68
Faks: 0.212.570 72 63
bakirkoy_as_sb@msb.gov.tr
BAŞAKŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Fatih Mah. 832 Yanyol Sk. Küçükçekmece/Avcılar E-5 Yan Yol Üzeri Göl Kenarı No:1 Küçükçekmece/ İSTANBUL
Tel: 0.212.425 41 52
Faks: 0.212.425 41 54
kucukcekmece_as_sb@msb.gov.tr
BAYRAMPAŞA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 63 72
bayrampasa_as_sb@msb.gov.tr
BEŞİKTAŞ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 64 71
besiktas_as_sb@msb.gov.tr
BEYKOZ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Merkez Mah. Mehmet Yavuz Cd. No:122 BEYKOZ/İSTANBUL
Tel: 0.216.323 55 63
Faks: 0.216.323 69 11
beykoz_as_sb@msb.gov.tr
BEYLİKDÜZÜ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: 19 Mayısıs Mah. Mehmetçik Sk.No: 1 BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL
Tel: 0.212.881 05 08
Faks: 0.212.882 00 57
buyukcekmece_as_sb@msb.gov.tr
BEYOĞLU ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 64 62
beyoglu_as_sb@msb.gov.tr
BÜYÜKÇEKMECE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: 19 Mayısıs Mah. Mehmetçik Sk.No: 1 BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL
Tel: 0.212.881 05 08
Faks: 0.212.882 00 57
buyukcekmece_as_sb@msb.gov.tr
ÇATALCA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Ferhat Paşa Mah. Vezir Ferhat Paşa Cad. No:2 ÇATALCA İSTANBUL
Tel: 0.212.789 10 29
Faks: 0.212.789 43 47
catalca_as_sb@msb.gov.tr
ÇEKMEKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İstiklal Mah. Mithat Paşa Cad. No: 37 ÜMRANİYE/İSTANBUL
Tel: 0.216.329 72 72
Faks: 0.216.316 79 83
umraniye_as_sb@msb.gov.tr
ESENLER ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Havaalanı Mah. Günday Sok. no:14 Esenler/ İSTANBUL
Tel: 0.212.430 37 37
Faks: 0.212.432 47 09
esenler_as_sb@msb.gov.tr
ESENYURT ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: 19 Mayısıs Mah. Mehmetçik Sk.No: 1 BÜYÜKÇEKMECE/ İSTANBUL
Tel: 0.212.881 05 08
Faks: 0.212.882 00 57
buyukcekmece_as_sb@msb.gov.tr
EYÜP ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
eyup_as_sb@msb.gov.tr
FATİH ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 64 48
fatih_as_sb@msb.gov.tr
GAZİOSMANPAŞA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 63 74
gaziosmanpasa_as_sb@msb.gov.tr
GÜNGÖREN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sanayi Mah. Şehit Org. Eşref Bitlis Cd. No:1 Güngören/ İSTANBUL
Tel: 0.212.543 90 88
Faks: 0.212.543 88 41
gungoren_as_sb@msb.gov.tr
KADIKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad.No.14/A Zeynepkamil/ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel: 0.216.651 58 14
Faks: 0.216.651 58 03
kadikoy_as_sb@msb.gov.tr
KAĞITHANE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 64 73
kagithane_as_sb@msb.gov.tr
KARTAL ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No:1-1 KARTAL/İSTANBUL
Tel: 0.216.353 41 86
Faks: 0.216.353 50 97
kartal_as_sb@msb.gov.tr
KÜÇÜKÇEKMECE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Fatih Mah. 832 Yanyol Sk. Küçükçekmece/Avcılar E-5 Yan Yol Üzeri Göl Kenarı No:1 Küçükçekmece/ İSTANBUL
Tel: 0.212.425 41 52
Faks: 0.212.425 41 54
kucukcekmece_as_sb@msb.gov.tr
MALTEPE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:302 MALTEPE/İSTANBUL
Tel: 0.216.399 94 06
Faks: 0.216.442 23 38
maltepe_as_sb@msb.gov.tr
PENDİK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çamçeşme Mah. Aydınlı Yolu No:34-1 (Divan Oteli Arkası) Kaymakamlık Binası Karşısı) PENDİK/İSTANBUL
Tel: 0.216.596 04 80
Faks: 0.216.596 04 81
pendik_as_sb@msb.gov.tr
SANCAKTEPE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Adil Mah. Medine Cad. No:19 34935 Sultanbeyli-İstanbul
Tel: 0.216.389 38 34
Faks: 0.216.488 87 67
sultanbeyli_as_sb@msb.gov.tr
SARIYER ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No: 139 SARIYER / İSTANBUL
Tel: 0.212.262 12 85
Faks: 0.212.299 24 51
sariyer_as_sb@msb.gov.tr
SİLİVRİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Alibey Mah. Kaptanı Derya Sk No:2 SİLİVRİ / İSTANBUL
Tel: 0.212.727 31 60
Faks: 0.212.727 53 20
silivri_as_sb@msb.gov.tr
SULTANBEYLİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Adil Mah. Medine Cad. No:19 34935 Sultanbeyli-İstanbul
Tel: 0.216.389 38 34
Faks: 0.216.488 87 67
sultanbeyli_as_sb@msb.gov.tr
SULTANGAZİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 63 74
gaziosmanpasa_as_sb@msb.gov.tr
ŞİLE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Balibey Mah. Atatürk Cad. No: 63 ŞİLE/İSTANBUL
Tel: 0.216.711 51 87
Faks: 0.216.712 12 46
sile_as_sb@msb.gov.tr
ŞİŞLİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 2 Halıcıoğlu/ BEYOĞLU İSTANBUL
Tel: 0.212.255 63 63
Faks: 0.212.255 64 60
sisli_as_sb@msb.gov.tr
TUZLA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Postane Mah. İnönü Cad. No: 72 TUZLA/İSTANBUL
Tel: 0.216.446 84 42
Faks: 0.216.446 84 41
tuzla_as_sb@msb.gov.tr
ÜMRANİYE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İstiklal Mah. Mithat Paşa Cad. No: 37 ÜMRANİYE/İSTANBUL
Tel: 0.216.329 72 72
Faks: 0.216.316 79 83
umraniye_as_sb@msb.gov.tr
ÜSKÜDAR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad.No.12/4 Zeynepkamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel: 0.216.651 58 00
Faks: 0.216.651 58 05
uskudar_as_sb@msb.gov.tr
ZEYTİNBURNU ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Beş Telsiz Mah. İnönü Bulvarı Dr.K. Kamuran Yadigar Sk. no:35 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
Tel: 0.212.582 69 81
Faks: 0.212.582 73 30
zeytinbunu_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 13.01.2021 11:19