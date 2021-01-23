İstanbul Arnavutköy'de çıkan yangında lüks araçlar küle döndü

Yangın olay bugün öğlen saatlerinde İstanbul Anavutköy'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede faaliyet gösteren ve ayakkabı ürünleri üreten bir fabrikada henüz sebebi belirlenmeyen neden yangın yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanların ihbar etmesiyle birlikte fabrikaya polis,itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangını söndürdü.

2 ARAÇ LÜKS YANDI

Yangının meydana geldiği fabrikada içinde bulunan ayakkabı malzemeleriyle birlikte bahçede yangın esnasında duran 2 lüks araç ve bir kamyonda yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olaya şahit olan vatandaşların bir kısmı ise itfaiye ekiplerinin yanan fabrikaya yanlış bölgeden müdahale ettikleri için otomobillerin kurtarılamadığını iddia etti. Şans eseri yanagında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Vatandaşların yangının olduğu bölgeye merakla akın etmesi sonucu polis güvenlik çemberi oluşturmada zorlandı.Otomobillerin ve fabrikanın yandığını gören çalışanlar paniğe kapıldı.