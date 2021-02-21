İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri

İzmir’in birçok ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan su kesintisi bu hafta da devam ediyor. İZSU tarafından 21 Şubat Pazar günü su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. İstanbul ve Ankara’da da su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

21 Şubat 2021 İZSU su kesintisi

Balçova – Çetin Emeç

20 Şubat saat 22.30 ile 21 Şubat saat 12 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik arızası nedeniyle su pompaları devre dışı kalmış ve bu nedenle su hizmeti verilemeyecektir.

Bergama – Fatih

Kemalpaşa – Cumhuriyet

21 Şubat saat 08.40 ile 10.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi meydana gelecektir. Kesintinin nedeni Fatih mahallesinde ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

21 Şubat saat 08.30 ile 11.00 arasında 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. İzmir Caddesinde oluşan anaboru arızası nedeniyle şebeke vanası kullanıma kapatılmıştır.

21 Şubat İSKİ su kesintisi

İSKİ’nin resmi intenet sitesinde 21 Şubat Pazar gününe ilişki su kesintisi duyurusu bulunmamaktadır.

21 Şubat ASKİ su kesintisi

ASKİ’nin resmi intenet sitesinde 21 Şubat Pazar gününe ilişki su kesintisi duyurusu bulunmamaktadır.