İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri

İzmir'in birçok ilçesinde 21 Şubat Pazar günü su kesintisi yaşanacak. İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ, ASKİ, İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatlerine içeriğimizde yer verdik.

21 Şubat 2021 Pazar 15:58
İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri
Takip Et:

İzmir’in birçok ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan su kesintisi bu hafta da devam ediyor. İZSU tarafından 21 Şubat Pazar günü su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. İstanbul ve Ankara’da da su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

21 Şubat 2021 İZSU su kesintisi

Balçova – Çetin Emeç

20 Şubat saat 22.30 ile 21 Şubat saat 12 arasında yaklaşık 13 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik arızası nedeniyle su pompaları devre dışı kalmış ve bu nedenle su hizmeti verilemeyecektir.

Bergama – Fatih

21 Şubat saat 08.40 ile 10.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi meydana gelecektir. Kesintinin nedeni Fatih mahallesinde ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kemalpaşa – Cumhuriyet

21 Şubat saat 08.30 ile 11.00 arasında 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. İzmir Caddesinde oluşan anaboru arızası nedeniyle şebeke vanası kullanıma kapatılmıştır.

21 Şubat İSKİ su kesintisi

İSKİ’nin resmi intenet sitesinde 21 Şubat Pazar gününe ilişki su kesintisi duyurusu bulunmamaktadır.

21 Şubat ASKİ su kesintisi

ASKİ’nin resmi intenet sitesinde 21 Şubat Pazar gününe ilişki su kesintisi duyurusu bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 21.02.2021 15:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirSu KesintisiIzsuAskiİSKİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları
İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri
ATV Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yayından kaldırıldı mı?
ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
HSBC Müşteri Hizmetleri Numarası 444, 0850 Direk Bağlanma
Hizmetçiler dizisi yeni bölüm var mı, yok mu? Hizmetçiler dizisi bitti mi? 18 Nisan yeni bölüm yayınlanacak mı?
Bulaşıcı ve Kötü hastalıklardan korunma duası
ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın konusu ne, hikayede ne anlatılıyor?
Dar Gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler? Asgari ücretlilere konut kredisi başvuru nasıl ve nereden yapılacak?
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
Hangi okullar açılacak? 1 Mart Pazartesi düz liseler açılıyor mu?
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Fenerbahçe Göztepe maçı muhtemel 11'leri - FB GS maçı sakat ve eksikleri
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.