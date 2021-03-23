İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs risk rengi ne oldu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Ankara'da 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İzmir'de 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakanlık tarafından açıklanan yeni koronavirüs risk haritasında kırmızı renge bürünen İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 27-28 Mart hafta sonu sokağaçıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

23 Mart 2021 Salı 16:49
İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Takip Et:

Koronavirüs salgını kapsamında yeni alınan kararlar doğrultusunda şehirlerin risk haritalarına göre aldıkları renkler doğrultusunda uygulanacak olan kısıtlamaları belirleyen renklere göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kırmızı renkte olmalarının ardından vatandaşlar 27-28 Mart tarihlerine denk gelen hafta sonu günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığını merakla araştırıyorlar.

23 Mart tarihinde tekrardan güncellenen koronavirüs risk haritasının ardından vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kırmızı renk olmasının ardından hafta sonu günü olan 27 ve 28 Mart tarihlerinde bu illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını merakla araştırıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde normalleşme sürecine yönelik bazı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kendi sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını risk haritası üzerinde açıklamıştı. Herkes İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin ne durumda olduğunu merakla araştırıyor. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, illerdeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde yer aldığını ve alınan tedbirlerle normalleşmenin mümkün olduğunu aktardı.

Risk Durumu neye göre belirleniyor?

Risk haritasına göre, haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altında yer alan iller “düşük” riskli, 11-35 arası “orta” riskli, 36- 100 arası “yüksek” riskli, 100’ün üzerinde yer alan iller ise “çok yüksek” riskli olarak sayılacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından, 15-21 Şubat tarihleri arasını kapsayan her 100 bin kişideki koronavirüs vaka sayısı verilerine göre, Türkiye illerindeki vaka sayısında göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli ve 12 il de çok yüksek riskli kategorilerdeydi.

13-19 Mart haftalık vaka sayısı ne durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerini kapsayan haftada illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaşmıştı. Bu haritaya göre vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 178,25’ten 251,12’ye, Ankara’da 68,53’ten 107,99’a, İzmir’de 78,57’den 111,41’e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka oranının önde giden ili ise 508,97 oranla Samsun ili oldu.

Samsun ilini Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova illeri takip etti. Haftalık açıklanan verilere göre Şınak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldular. Ankara ve İzmir illeri de kırmızı renge büründü. Haftalık verilere göre Şınak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldular.  



Son Güncelleme: 23.03.2021 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Risk HaritasıKoronavirüs Risk Haritasıİstanbul Ankara İzmir Risk HaritasıKoroanvirüs Vaka SayısıKırmızıRiskli IllerSokağa çıkma Yasağı27-28 Mart Sokağa Çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Mektup nasıl yazılır, nasıl hazırlanır? Mektuf zarfı nasıl doldurulur?
Mektup nasıl yazılır, nasıl hazırlanır? Mektuf zarfı nasıl doldurulur?
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?

Popüler Haberler

İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüyada amca görmek neye işaret eder?
Uygulama çalışmayı durdurdu android hatası nasıl çözülür?
Marcelo Gallardo kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Gallardo hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Gallardo kariyeri
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TOK alt gelir gurubu için yeni ev yapılacak iller hangileri? Toki'den 1.512 yeni konut müjdesi!
BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 22 Mart 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Kefaret izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizisi reytingleri
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Clubhouse Android uygulaması ne zaman çıkacak?
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Marcelo Bielsa kimdir nereli kaç yaşında? Marcelo Bielsa hangi takımları çalıştırdı? Marcelo Bielsa kariyeri
Xiaomi Black Shark 4 özellikleri ve fiyatı
Okullar tekrar kapanacak mı? Bakan Selçuk yanıtladı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.