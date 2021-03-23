İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Koronavirüs salgını kapsamında yeni alınan kararlar doğrultusunda şehirlerin risk haritalarına göre aldıkları renkler doğrultusunda uygulanacak olan kısıtlamaları belirleyen renklere göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kırmızı renkte olmalarının ardından vatandaşlar 27-28 Mart tarihlerine denk gelen hafta sonu günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığını merakla araştırıyorlar.

23 Mart tarihinde tekrardan güncellenen koronavirüs risk haritasının ardından vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin kırmızı renk olmasının ardından hafta sonu günü olan 27 ve 28 Mart tarihlerinde bu illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağını merakla araştırıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde normalleşme sürecine yönelik bazı açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kendi sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını risk haritası üzerinde açıklamıştı. Herkes İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin ne durumda olduğunu merakla araştırıyor. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, illerdeki 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde yer aldığını ve alınan tedbirlerle normalleşmenin mümkün olduğunu aktardı.

Risk Durumu neye göre belirleniyor?

13-19 Mart haftalık vaka sayısı ne durumda?

Risk haritasına göre, haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altında yer alan iller “düşük” riskli, 11-35 arası “orta” riskli, 36- 100 arası “yüksek” riskli, 100’ün üzerinde yer alan iller ise “çok yüksek” riskli olarak sayılacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından, 15-21 Şubat tarihleri arasını kapsayan her 100 bin kişideki koronavirüs vaka sayısı verilerine göre, Türkiye illerindeki vaka sayısında göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli ve 12 il de çok yüksek riskli kategorilerdeydi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerini kapsayan haftada illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaşmıştı. Bu haritaya göre vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 178,25’ten 251,12’ye, Ankara’da 68,53’ten 107,99’a, İzmir’de 78,57’den 111,41’e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka oranının önde giden ili ise 508,97 oranla Samsun ili oldu.

Samsun ilini Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova illeri takip etti. Haftalık açıklanan verilere göre Şınak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldular. Ankara ve İzmir illeri de kırmızı renge büründü. Haftalık verilere göre Şınak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldular.