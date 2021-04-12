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İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirler imsak vakitlerini araştırıyor. Ramazan ayına az bir süre kalırken imsak vakitleri diyanet tarafından açıklandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri haberimizde

12 Nisan 2021 Pazartesi 14:02
İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve imsak vakitleri
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Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte İslam alemi mübarek oruca hazırlanmaya devam ediyor.  Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ramazan ayı gelmeden imsak vakitlerini açıkladı. 2020 yılında pandemi nedeniyle zor geçen mübarek ay 2021 yılında da aynı zorlukların yaşanacağı zorlanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklanırken Ramazan 13 Nidan Salı gününe denk geliyor. Kadir gecesi ise 8 Mayısıs gününe denk gelecek.

Hangi şehirde yaşıyorsanız buraya tıklayarak 2021 Ramazan ayı imsak vakitlerinizi öğrenebilirsiniz.

İmsak ne demek? Ne zaman başlar?

İmsak sözlükte kelime anlamı olarak ‘kendini tutmak, engellemek veya el çekmek, geri durmak’ anlamlarına gelmektedir. Fecr-i sadıktan iftar vaktine kadar yemeden içmeden ve cinsl ilişkiden uzak durarak Allah rızası için oruç tutulur.  İmsak oruca başlama vakti denmektedir. Oruca başlanıp bitmesi ise Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklandı; “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen imsak ise oruca başlama saatini ifade etmektedir. İmsak vakti ise gece sona erdiği yatsı namazı vakti çıkmasına andır. Ezan ise vaktinin başlaması için okunur. Ezan başlarken vakit başlar ve yeme içme terk edilir. Ayrıca ezan başlarken ağızınızda lokma bulunursa lokma yutulmasında bir sakınca bulunmamaktadır.




Son Güncelleme: 12.04.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
RamazanAnkaraIstanbulIzmirİmsakVakit
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