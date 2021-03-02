İstanbul, Ankara, İzmir çalışma mesai saatleri yenilendi mesaiye başlama bitiş saatleri

Ankara, İstanbul ve İzmir çalışma saatleri belirlendi
Kabine toplantısı sonrası alınan kararlarda üç büyük şehirlerimizde yeni çalışma saatleri yenilendi. İşte merak edilen çalışma saatleri…
Ankara çalışma saatleri
Mesai saatleri: 08:30-17:30
09:00-18:00
10:00-19:00 farklı şekilde uygulanacak.
İstanbul çalışma saatleri
DHA haberine göre ‘bazı Bölge Müdürlükleri (vardiyalı çalışan), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara, Bölge Komutanlığı sabah saat 07:00 başlayarak kademeli olarak 09:00-12:30, 13:00-17:00 olmasına karar verilmiştir. Sağlıkta ise 08:30-16:30 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer tüm kamu kuruluşlarında 09:00-12:30, 13:00-17:00 uygulanacaktır. Özel kanun ve tüzük, yönetmeliklerin çalışma saatleri gizlenmektedir. Hassasiyet gösterilerek karar devam edecektir.’
İzmir çalışma saatleri
‘Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 11.2015/5 sayılı kanun gereğince kamuda çalışma saatleri Türkiye’de normale dönerek Valilik tarafından Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile birlikte alınacak kararlar ile çalışma mesai saatleri başlama ve bitiş olarak belirlenecektir.’
Düşük riskli iller (Mavi)
Şanlıurfa, Şınak, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri, Diyarbakır, Van, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Uşak
Orta riskli iller (Sarı)
Kars, Bursa, Manisa, Gaziantep, Aydın, Sivas, Denizli, Isparta, Elâzığ, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Kahramanmaraş, Bursa, Ankara, Çankırı, Bayburt, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Adana, Hatay, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum
Yüksek riskli iller (Turuncu)
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Çok yüksek riskli iller (Kırmızı)
Edine, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman