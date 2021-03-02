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İstanbul, Ankara, İzmir çalışma mesai saatleri yenilendi mesaiye başlama bitiş saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası alınan kararlardan sonra çalışma saatler değişti. 3 büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de mesai çalışma saatleri yenilendi. Üç büyük şehirde mesaiye başlama ve bitiş saatlerinde yenilikler görülmektedir.

02 Mart 2021 Salı 19:26
İstanbul, Ankara, İzmir çalışma mesai saatleri yenilendi mesaiye başlama bitiş saatleri
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Ankara, İstanbul ve İzmir çalışma saatleri belirlendi

Kabine toplantısı sonrası alınan kararlarda üç büyük şehirlerimizde yeni çalışma saatleri yenilendi. İşte merak edilen çalışma saatleri…

Ankara çalışma saatleri

Mesai saatleri: 08:30-17:30 

                            09:00-18:00

                            10:00-19:00 farklı şekilde uygulanacak.

İstanbul çalışma saatleri

DHA haberine göre ‘bazı Bölge Müdürlükleri (vardiyalı çalışan), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara, Bölge Komutanlığı sabah saat 07:00 başlayarak kademeli olarak 09:00-12:30, 13:00-17:00 olmasına karar verilmiştir. Sağlıkta ise 08:30-16:30 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer tüm kamu kuruluşlarında 09:00-12:30, 13:00-17:00 uygulanacaktır. Özel kanun ve tüzük, yönetmeliklerin çalışma saatleri gizlenmektedir. Hassasiyet gösterilerek karar devam edecektir.’

İzmir çalışma saatleri

İzmir’den henüz bir açıklama bulunmamaktadır. Bunun üzerine Vali bir açıklamada bulundu:

‘Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 11.2015/5 sayılı kanun gereğince kamuda çalışma saatleri Türkiye’de normale dönerek Valilik tarafından Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile birlikte alınacak kararlar ile çalışma mesai saatleri başlama ve bitiş olarak belirlenecektir.’

Düşük riskli iller (Mavi)

Şanlıurfa, Şınak, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri, Diyarbakır, Van, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Uşak 

Orta riskli iller (Sarı)

Kars, Bursa, Manisa, Gaziantep, Aydın, Sivas, Denizli, Isparta, Elâzığ, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Kahramanmaraş, Bursa, Ankara, Çankırı, Bayburt, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Nevşehir, Adana, Hatay, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum

Yüksek riskli iller (Turuncu)

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı)

Edine, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAnkaraIzmirçalışmaMesaiSaat
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