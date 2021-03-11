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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu 11 Mart

Meteoroloji’den son dakika yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin tamamı Perşembe gününden itibaren tüm yurtta yağışlı hava hâkim olacak. Yağış uyarısı yapılan iller arasında Büyükşehirler yer alırken Marmara’nın doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’nın 11 Mart hava durumu sizlerle

11 Mart 2021 Perşembe 13:14
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu 11 Mart
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika haberine göre İstanbul’da yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar Türkiye’nin tüm yurdundan etkili olacağı düşünülüyor.

Uyarıda ulaşımda aksamalar olacağı düşüncesi ile olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıklandı.

İstanbul Valiliği’nin son dakika açıklamasına göre 11 Mart Perşembe tarihi ile kuvvetli yağışın etkili olacağını ve vatandaşlara ulaşımda aksaklıklar olabileceğini söyledi. Konu ile alakalı uyarıda bulunan Valilik dışarı çıkacak kişilerin tedbirli olması hakkında konuştu.

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre 11 Mart 2021 Perşembe tarihi ile kuvvetli yağış ve rüzgarlar etkili olacağı söylendi.  Sabah saatlerinden itibaren 40-70 km/saat ile beraber 15-25 kg/m2 olması beklendiğini açıklandı.

Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına etkili olacak!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasında ayrıca Batı Karadeniz’de rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 veya 8 kuvvetinde 50-75 km/saat fırtına ile eseceği tahmin edildiği söylendi. Marmara Denizi’nde ise rüzgâr sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de görüldüğü gibi aynı etki ile rüzgâr etkisini göstereceği söyleniyor.

 11 Mart 2021 Perşembe il il hava durumu!

Marmara Bölgesinde;

Gene olarak çok bulutlu ve yurdun genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Karla karışık yağmurun beklendiğini bölgede güneydoğu doğusunda oldukça etkili yağış olacak.

Akdeniz Bölgesinde;

Parçalı çok bulutlu fakat Mersin ili dışında sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Hatay’ın batı kesimlerinde yerel rüzgarlar etkili olurken kuzeybatı yönlerinde şiddetli rüzgâr esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesinde;

Parçalı ve çok bulutlu, olarak yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde buzlanmalara karşı uyarı veren Meteoroloji vatandaşları uyardı.

Batı Karadeniz Bölgesinde;

Yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı bölgede daha çok karla karışık yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerine yakın buzlanma olabilir. Hava ise pus ve sisli olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde;

Bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken gece ve sabah saatlerinde özellikle buzlanma olabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ etkisi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde;

Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Elâzığ ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken sabah ve gece saatlerinde yerlerde buzlanma ve don olayı olabilir. Bölgenin dik kesimlerinde çığ etkisi görülebilir. Rüzgarlar ise bölgenin batısından ve kuzeybatısında etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde;

Parçalı bulutlu havada yurdun genelinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin güney kesimlerinde özellikle Şanlıurfa ve Mardin’de toz taşınımı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurusunda günün ilk saatlerinden itibaren; Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak olacağı söyleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A. KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Toz taşınımı bekleniyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava Durumu11 MartIstanbulAnkaraIzmir
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