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İstanbul, Ankara, İzmir 16 Nisan Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

Yaklaşan Cuma namazı ile beraber birçok vatandaş Cuma selasının ne zaman ve saat kaçta okunacağını merak ediyor. İşte, Cuma selası saatleri!

16 Nisan 2021 Cuma 02:49
İstanbul, Ankara, İzmir 16 Nisan Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?
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Cuma selası saat kaçta okunuyor? Cuma selası ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara Cuma selası ne zaman? Cuma selasının Arapça ile Türkçe okunuşu. Cuma selası Cuma namazından kaç dakika önce okunuyor?

Cuma selası ne zaman okunuyor?

Cuma selası, Cuma ezanından hemen hemen bir saat önce okunuyor. Cuma selasını genel olarak müezzinler okuyor. Cuma selasının Arapça olarak okunuşu sırası ile şu şekildedir;

Cuma selası saat kaçta okunuyor? Cuma selası ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara cuma selası ne zaman? Cuma selası Arapça ve Türkçe okunuşu, Cuma selası Cuma namazından kaç dakika önce okunur?CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır. Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

16 Nisan 2021 Cuma selası saatleri

Cuma selası Cuma namazının hemen hemen bir saat öncesinde okunmakta. Bu saate göre kimi illerde okunacak Cuma selasının saatleri şu şekildedir;

  • İstanbul Cuma selası : 12:09
  • Ankara Cuma selası : 11:53
  • İzmir Cuma selası : 12:16
  • Bursa Cuma selası: 12:09
  • Konya Cuma selası: 11:55
  • Antalya Cuma selası: 12:02
  • Van Cuma selası: 11:11
  • Trabzon Cuma selası: 11:26
  • Düzce Cuma selası: 12:00
  • Bolu Cuma selası: 12:59

16 Nisan 2021 Cuma ezanı saatleri

  • İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:09
  • Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:53
  • İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:16
  • Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:09
  • Konya Cuma Namazı Vakti : 12:55
  • Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:02
  • Van Cuma Namazı Vakti : 12:11
  • Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:26
  • Düzce Cuma Namazı Vakti : 13:00
  • Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:59

16 Nisan 2021 Cuma ezanı saat kaçta okunuyor?

Cuma ezanı öğle ezanı vaktinde okunmakta. Yani öğlen namazı ne zaman okunarak namaz kılınıyor ise Cuma namazı da o zaman kılınmakta. Namaz yetişebilmek için erken çıkarak yetişmek gerekiyor. Ezanın okunmasına az bir süre kala namaza gidildiği zaman camide yer bulmakta zorluk yaşanabiliyor. Özellikle bu salgın döneminde camilerde sosyal mesafe kuralı uygulandığından dolayı yer bulunması daha da zor oluyor. Bu yüzden erken vakitte camiye gidilmesi faydalı olacaktır.

Cuma vakti sela okunmasından az bir süre sonra imam sohbet verebiliyor. Genel olarak bütün camilerin imamları Cuma selası sonrasında vaaz veriyorlar. Camiye erken giderek verilen vaazı dinleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.04.2021 02:49
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IstanbulAnkaraIzmir16 NisanCumaSelasıSaatKaçtaOkunuyor
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