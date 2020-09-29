İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? İBB'den açıklama!

İBB tarafından 2019 yılında İSTAÇ Genel Müdürlüğüne getirilen Mustafa Canlı'nın hayatını kaybettiği İstanbul Belediye Başkanı tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Mustafa Canlı'nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

29 Eylül 2020 Salı 10:58
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? İBB'den açıklama!
Takip Et:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın vefat ettiği belirtildi. Pek çok kişi ise paylaşımlar sonrasında İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu, ‘Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.’ Açıklamasında bulundu.

Mustafa Canlı kimdir?

25 Mayıs 1962 yılında Gümüşhane’de dünyaya gelen Canlı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerini Gümüşhane’de tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Elektrik Elektronik bölümünü kazanan Canlı 1983 üniversite eğitimini tamamladı.


1983 yılında TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğüne elektrik mühendisi olan Canlı kurumda 1989 yılında TEK Teknik Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 1995 yılına kadar bu görevi üstlenen Canlı 1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine getirilen Canlı 1999 yılında Belediye Başkanı olabilmek için istifasını verdi.

Yaptığı çalışmalar sonrasında Çorum Valilik ve Belediyeleri tarafından ödüllendirilmiştir. 1999 yılında MHP aracılığı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 yılına kadar görevinin başında olan Canlı 1999 – 2004 yılları arasında Gümüşhane Spor Kulübü Başkanlığında da bulundu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ön lisans bölümünden mezun oldu.

2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında MHP’den 25. Dönem milletvekili seçildi.

31 Mart 2019 İYİ Partiden Gümüşhane Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı. 7 Ağustos 2019 tarihinde ise İBB iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürlüğüne atandı.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 10:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IbbİSTAÇ Genel Müdürü Mustafa CanlıMustafa Canlı Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Sivas arası Yüksek Hızlı Tren Hattını yapımında son aşamaya gelindi
Ankara Sivas arası Yüksek Hızlı Tren Hattını yapımında son aşamaya gelindi
TBMM'de alınan kararla cezaevi izinleri uzatıldı!
TBMM'de alınan kararla cezaevi izinleri uzatıldı!
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu
Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu
Dönerci açılışı izdihamı
Dönerci açılışı izdihamı
Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı
Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı

Popüler Haberler

Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
2020 LGS Tercihler ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 29 Eylül 2020 Salı
Çalışan annelere maddi destek! Devlet 8.000 TL'lik ödeme yapıyor!
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Bayilik veren teknik servis firmaları hangileridir? 2020
Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2020 Whatsapp bellek yetersiz sorunu
Maria ile Mustafa dizisi Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ'ın hayatı!
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
Menajerimi Ara Nejat karakterini kim canlandırıyor? Erol Ozan Ayhan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Bankaların güncel tüketici ihtiyaç kredisi faiz oranları 2020
2020 Honda Civic Hatchback özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Tolga Çevik Tolgshow turrnesi takvimi belli oldu! İşte Tolgshow tarihleri ve yerleri
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
AÖF 2020 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Telefondan aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2020 İnternetten aile hekimi değiştirme
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.