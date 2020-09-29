İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? İBB'den açıklama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın vefat ettiği belirtildi. Pek çok kişi ise paylaşımlar sonrasında İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu, ‘Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.’ Açıklamasında bulundu.

Mustafa Canlı kimdir?

25 Mayıs 1962 yılında Gümüşhane’de dünyaya gelen Canlı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerini Gümüşhane’de tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Elektrik Elektronik bölümünü kazanan Canlı 1983 üniversite eğitimini tamamladı.

1983 yılında TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğüne elektrik mühendisi olan Canlı kurumda 1989 yılında TEK Teknik Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 1995 yılına kadar bu görevi üstlenen Canlı 1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine getirilen Canlı 1999 yılında Belediye Başkanı olabilmek için istifasını verdi.

Yaptığı çalışmalar sonrasında Çorum Valilik ve Belediyeleri tarafından ödüllendirilmiştir. 1999 yılında MHP aracılığı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 yılına kadar görevinin başında olan Canlı 1999 – 2004 yılları arasında Gümüşhane Spor Kulübü Başkanlığında da bulundu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ön lisans bölümünden mezun oldu.

2015 yılında yapılan genel seçimler sonrasında MHP’den 25. Dönem milletvekili seçildi.

31 Mart 2019 İYİ Partiden Gümüşhane Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı. 7 Ağustos 2019 tarihinde ise İBB iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürlüğüne atandı.