İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele her alanda sürerken, hastalık alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen can almaya devam ediyor.

Son İstanbul büyükşehir belediyesinden üzücü bir haber geldi.

İBB İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı'ya geçtiğimiz günlerde gösterdiği semptonlar sebebiyle yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Canlı tedaviye başlamıştı.

Bugün gelen haberle birlikte koronavirüs tedavisine devam edilen İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı hayatını kaybetti.

Üzücü haberi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi twitter adresinden duyurdu.

İmamoğlu yapmış olduğu paylaşımda ;

"Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Kovid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim." dedi