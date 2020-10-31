İşsizlik maaşı alan kişiler sağlık hizmetlerini kullanabilir mi?

İşkur tarafından işsizlik maaşı alan kişiler sigorta prim ödemelerine devam etmemeleri halinde dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinden yararlanılması için istenen şartlardan birisi kişinin çalıştığı son 1 yıl içerisinde en az 3 aylık sigorta prim ödemesi gerçekleştirmesidir.

İşsizlik maaşı nedir?

Bir işte çalışan kişilerin işlerine işveren tarafından son verilmesi halinde bu kişilere devlet tarafından işsizlik maaşı verilmektedir. Bu kişiler kendi rızaları ile işi bırakmaları halinde işsizlik maaşından yararlanamamaktadır.

İşsizlik maaşı kaç gün süreyle alınır?

600 gün sigorta primi olan kişilere 180 gün,

900 gün sigorta primi olan kişilere 240 gün,

1080 gün sigorta primi olan kişilere 300 gün işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik maaşı alanlar sağlıktan yararlanabilir mi?

İşsizlik maaşı alanların eş ve çocukları sağlıktan yararlanabilir mi?

İşsizlik maaşı alan kişilerin bu maaşı alacağı süre kişinin sigorta prim gününe göre değişiklik göstermektedir. En az 180 gün verilen işsizlik maaşı en fazla 300 güne kadar verilmektedir. İşsizlik maaşı alınan süre zarfında kişilere sigorta hizmeti verilmektedir.

İşsizlik maaşı almaya başlayan kişiler maaşı aldıkları süre zarfı boyunca Genel Sağlık Sigortası adı altında sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Bu kişiler eşi ve çocukları da yine aynı süre içerisinde sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak kullanabilmektedir.

İşsizlik maaşı alan kişiler rapor parası alabilir mi?

Rapor parası adı altında kişilere verilen ödemeler, kişinin çalıştığı zamanda iş gücü kaybı yaşaması sonrası alabildiği ücrettir. Bu ücret kişilerin sağlık kurulu veya hekimde rapor alması sonucu ödenmektedir. İş göremez raporu alan kişiler bu raporun alındığı zamandan 3 gün sonra ödeme alma imkanına sahiptir.

Raporda bulunan süre zarfı boyunca kişilere iş göremezlik ücreti ödenmektedir. Hamile olan kadınlar için de iş göremezlik parası verilmektedir. İşsizlik maaşı alan kişiler bu süre zarfında analık izni ve hastalık gibi durumlarda da SGK’ya başvuru yapması halinde ödeme alabilme imkanına sahiptir. Bu ödemelerden iş göremezlik ödemesi alan kişilere işsizlik maaşı verilmez. Kişi ancak bir ödemeden yararlanabilmektedir.