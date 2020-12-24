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işsizlik bildirgesindeki kod 29 nedir? Kod 29 itirazı nasıl yapılır?

İşçilerin işten ayrılma sebeplerinin Kod 29 olarak gösterildiği durumlar işsizlik maaşı almalarına engel olmaktadır. Son zamanlarda işverenlerin personel çıkarmalarında sıklıkla kullandığı Kod 29 ise çalışanlar tarafından merak edilmektedir. Çalışanlar, işsizlik bildirgesindeki kod 29 nedir? Kod 29 itirazı nasıl yapılır? sorularını araştırmaktadır.

24 Aralık 2020 Perşembe 01:11
işsizlik bildirgesindeki kod 29 nedir? Kod 29 itirazı nasıl yapılır?
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İşverenlerin hazırladıkları işsizlik bildirgesinde yer alan Kod 29 çalışanları tedirgin etmeye devam ederken pek çok çalışan Kod 29’un ne olduğunu araştırmaya başladı. Çalışanlar aynı zamanda Kod 29’un işsizlik maaşına ve memurluk durumlarına etkisi olup olmadığını araştırmaya başladı.

İŞKUR’u geçmiş zamanda yaptığı açıklamalarda Kod 29’a sahip çalışanlara işsizlik maaşı vermediği işçinin kod 29 ile işten çıkarıldığı durumların ispatı için dava açması gerektiği durumları biliniyor.

Kod 29 nedir?

İhbar ve kıdem tazminatı vermek istemeyen işverenler işçilerini işten çıkarmaları durumunda İş Kanununun 4857 sayılı kanunu olan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış maddesi kod 29’u işaretliyor. Bu yollar işverenlerin ihbar ve kıdem tazminatı verme sürelerini uzattığı için büyük sorunlara yol açan Kod 29 son günlerde yine işverenler tarafından kullanılmaya başlandı.

Kod 29 işverenler tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı nedeni ile sözleşmesini feshettiği anlamına gelen bir koddur. Bilindiği üzere işten ayrılan veya çıkarılan kişilerin SGK’ya en fazla 10 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Kodlar hakkında önek vermek gerekirse askerlik nedeni ile işten ayrılan çalışanlar için Kod 12, sağlık gerekçesi ile işten çıkan veya çıkarılan çalışanlar için Kod 24 kullanılırken Kod 29 çalışanın ahlak ve iyi niyet nedeni ile sözleşme fesihlerinde kullanılıyor.

İŞKUR ise kod 29 ile işten ayrılan veya çıkarılan kişilere işsizlik maaşı ödemiyor. Salgın nedeni ile 15 Mart tarihi sonrasında son 3 yılda 600 prim günü olan ve 120 gün hizmet akdini yerine getiren tüm vatandaşlara işsiz oldukları her gün için 39,24 TL ödeme yapılıyor. Kod 29 ile işten atılan vatandaşlar ise nakdi ücret desteği olarak verilen işsizlik yardımlarından faydalanamıyor.

İşverenin herhangi bir işçiyi Kod 29 ile işten çıkarması ve sözleşme feshi yapabilmesi için 4857 sayılı İşçi Kanununda belirtilen eylemlerden en az birisini yapmış olması gerekiyor. Buna göre 4857 sayılı İşçi Kanununda ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama halleri;

  • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
  • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
  • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
  • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
  • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
  • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, veya bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
  • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Kod 29 memurluğa engel mi?

Kod 29 ile işten çıkarılmış olmak memurluğa engel değildi. Bunun nedeni ise kamu kurumları özel sektörde çalışanların işten ayrılma nedenlerine bakmamasıdır. Ancak herhangi bir suçtan ötürü hapis cezası alma durumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince memur olunamaz.

Kod 29’a itiraz

İşten ayrılma nedeni kod 29 olan kişiler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlere yapılan yardımların hiçbirinden faydalanamamaktadır. Ancak işveren kod 29’u tek taraflı verdiğinde SGK’ya bildirilmesi zorunlu olan 10 günlük süre içerisinde bu durumu düzeltebilir. 10 günlük süre zarfında düzeltilmediği durumlarda ise çalışan dava açarak durumu düzelterek işsizlik maaşı almaya tekrar hak kazanabilir.

Çalışan kod29 ile işten çıkarılmadığını ve bu beyanın yanlış olduğunu kanıtladığı takdirde çalışanın işten çıkış nedeni asıl olan çıkış kodu ile değiştirilir. Bunlara ek olarak tazminat ve ihbar haklarını kullanan çalışan işverenden kötü niyet tazminatı talep edebilir.

Kod 29 ile ilgili bir diğer sorun ise işverenin işçisine artık işe gelmemesi gerektiğini söylemesidir. Bu gibi durumlarda işçi doğal olarak işe gitmez. İşveren ise işçinin işe gelmediği süreyi kod 29 olarak belirterek işten çıkışını sağladığını savunur. Bu durumlara karşı işçinin dikkatli olması gerekmektedir. işçi işten çıktıktan sonra işverene işten ayrılış bildirgesini vermesini sağlamalıdır. Bu durumlarda en dikkat edilme edilmesi gereken konu işçinin işten ayrıldığı ilk 3 günlük süreçtir. İşçi işten ayrıldığı ilk günlerde işverene talepte bulunarak işten ayrılma bildirgesinin SGK’ya bildirilmesini sağlamalıdır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 01:11
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SGKKod 29Nedir
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