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Isparta'daki taciz iddiası köylüleri sokağa döktü

Isparta'nın Merkeze bağlı Yakaören köyünde iddialara göre bir işletmeci çalışanını taciz etti. Bu iddianın duyulması ile tepki gösteren vatandaşlar sokağa döküldü.

28 Şubat 2021 Pazar 22:31
Isparta'daki taciz iddiası köylüleri sokağa döktü
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Edinilen bilgilere göre Isparta'da yaşanan bir olayda işletmecinin çalışanına tacizde bulunduğu iddiası Yakaören köylülerini sokağa döktü.  Isparta'da Merkeze bağlı Yakaören köyü sakinleri iddialar üzerine sokağa döküldü. Oluşan yaklaşık yüz kişilik grup, Gölcük Tabiat Parkı'nda faaliyet gösteren işletmeci E.S.C'nin, işyerini önüne gelerek işletmeciye tepki gösterdi.  

JANDARMA SEVK EDİLDİ

Olayların büyümemesi adına olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler olayların daha da büyümemesi için bölge halkını ikna ederek uzaklaştırdı.

Yakaören köyü Muhtarı Ömer Kırtay olay yerine gelen gazetecilere verdiği bilgilerde aynı işletmecinin bundan bir süre önce, yanında çalışan bir kaç kişiye daha tacizde bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan galeyana gelen vatandaşların jandarma ekiplerine zorluk çıkarmadığı olayı büyütmeden bölgeden ayrıldıklarını söylerken bu işin hukuk ile çözülmesi gerektiğini belirtti.



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaTaciz Iddiası
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