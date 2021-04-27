Isparta'da zincirleme kaza: 3 yaralı!

’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Nabi Ünlü Yalvaç'ın kullandığı 06 CIG 626 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sergen Turan ve İbrahim Alan yönetimindeki 07 AG 921 ve 32 AAE 31 plakalı otomobillerle çarpıştı. Yaşanan kazada İbrahim Alan ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Alan ve Hümeyra Ergün yaralandı. Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Zincirleme kazadan yaralı olarak kurtulan vatandaşlar tedavileri yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.