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Isparta'da trafik kazası! Öğretmenlerinde içinde olduğu çok sayıda yaralı var

Gündüz saatlerinde Isparta Eğridir karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğretmen olmak üzere 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:43
Isparta'da trafik kazası! Öğretmenlerinde içinde olduğu çok sayıda yaralı var
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1'i ağır 6 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Isparta Eğirdir karayolunda bugün sabah saatlerinde yaşandı.

Sabah saatlerinde Isparda Eğirdir karayolunda seyir halinde olan bir minibüs karşı yönden gelen bir araç ile dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtada zarar meydana gelirken, araçlarda bulunan 6 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler 4'ü öğretmen 6 yaralıyı yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralanan bir kişini durumu kritik olduğu için yaralı şehir hastanesine sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaTrafik Kazası
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