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Isparta'da silahlı kavga sonucu 2 kişi öldü

Isparta’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Isparta Eğirdir ilçesinde bir adam tartıştığı iki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:36
Isparta'da silahlı kavga sonucu 2 kişi öldü
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Isparta’da ilginç bir olay yaşandı. Isparta’ya bağlı Eğirdir ilçesinde İbrahim ateş denilen bir adam iki kişiyle tartıştı. Sözlü tartışma olarak başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Ateş, silahıyla iki kişiyi vurdu. Bir kişi orada vefat ederken, diğeri ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişi buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başlangıçta aralarında tartışma çıkan üç kişi, sonrasında kavga etmeye başladı. Ancak kavga büyüyünce İbrahim ateş adlı kişi av tüfeği alarak diğer iki kişiye ateş etti. Sonrasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken diğer kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bunun sonucunda doktorlar müdahale ettiyse bile yaralı kişi kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:36
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaEğirdir
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