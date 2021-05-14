Isparta'da silahlı kavga sonucu 2 kişi öldü

Başlangıçta aralarında tartışma çıkan üç kişi, sonrasında kavga etmeye başladı. Ancak kavga büyüyünce İbrahim ateş adlı kişi av tüfeği alarak diğer iki kişiye ateş etti. Sonrasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken diğer kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bunun sonucunda doktorlar müdahale ettiyse bile yaralı kişi kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 14.05.2021 00:36