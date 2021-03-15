Isparta'da otomobil ile minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

6 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Isparta merkezde meydana geldi.

Salim M. isimli sürücünün kullandığı özel otomobil yolda seyir halindeyken kavşağa girdiği esnada Erbay B.'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı.

6 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis, 112 sağlık personeli ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada araç sürücüleri ve otomobil içinde bulunan 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.