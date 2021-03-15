Isparta'da otomobil ile minibüs kazası! Çok sayıda yaralı var

6 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Isparta merkezde meydana geldi.
Salim M. isimli sürücünün kullandığı özel otomobil yolda seyir halindeyken kavşağa girdiği esnada Erbay B.'nin kullandığı minibüs ile çarpıştı.
6 kişi yaralandı
Olay yerine gelen ekipler kazada araç sürücüleri ve otomobil içinde bulunan 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 15.03.2021 19:38