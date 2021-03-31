Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! 3 ölü, 8 yaralı

3 kişinin can verdiği, 8 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı feci trafik kazası Isparta Afyonkarahisar karayolunda yaşandı.
Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Mustafa Qattan'ın sürücüsü olduğu minibüs yolda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada Yılmaz Akboğa 'nın kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında Qattan'ın kullandığı minibüs yoldan çıktı ve yol kenarında duran ağaca çarparak durabildi.
3 KİŞİ CAN VERDİ, 8 KİŞİ YARALANDI
Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, yaralılardan sürücüler Qattan ve Akboğa ile 6 aylık bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi
Kazada hayatını kaybeden Suriye uyruklu 3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.