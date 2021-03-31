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Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! 3 ölü, 8 yaralı

Akşam saatlerinde Isparta Afyonkarahisar karayolunda minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

31 Mart 2021 Çarşamba 21:51
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! 3 ölü, 8 yaralı
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3 kişinin can verdiği, 8 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı feci trafik kazası Isparta Afyonkarahisar karayolunda yaşandı.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Mustafa Qattan'ın sürücüsü olduğu minibüs  yolda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada Yılmaz Akboğa 'nın kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında Qattan'ın kullandığı minibüs yoldan çıktı ve yol kenarında duran ağaca çarparak durabildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde çok sayıda jandarma, 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede minibüs içinde bulunan 3 kişinin olay yerinde can verdiğini,iki araçta bulunan 1'i bebek 8 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, yaralılardan sürücüler Qattan ve Akboğa ile 6 aylık bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

Kazada hayatını kaybeden Suriye uyruklu 3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.



Son Güncelleme: 31.03.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaTrafik Kazası3 ölü
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