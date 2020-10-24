Isparta'da kan donduran olay! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı

Isparta Senirkent’de yaşayan 40 yaşındaki E.G isimli bir kadın nedeni bilinmeyen bir sebeple bir süre önce boşandığı eski eşi 45 yaşındaki Ramazan Yılmaz'ı eline aldığı tüfek ile önce öldürdü sonra cesedini parçalara bölerek yaktı.

ESKİ EŞİ DEHŞET SAÇTI

İddialara göre Isparta’da sabah saatlerinde E.G isimli bir kadın bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz’ı sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı eline aldığı tüfek ile vurdu.

Aralarında çıkan bir tartışma sonucunda eski eşinin av tüfeğiyle vurduğu Ramazan Yılmaz’ın cesedini ilk önce ikiye ayırdı daha sonra iddialara göre yaktı.

TALİHSİZ ADAMIN CESEDİ ÖCE PARÇALANDI ,SONRA YAKILDI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri talihsiz adamın parçalanmış ve yakılmış cesedi ile karşılaştı. Zanlı cani eş E.G ise yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun yapılması için karakola götürüldü.

Yakılan ceset parçaları ise toplanarak otopsi için hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay ile alakalı geniş soruşturma açtı.