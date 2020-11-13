Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Isparta Gelendost ilçesinde meydana geldi.

Akşam saat 18.00 sularında Gelendost ilçesinde henüz sürücü isimleri belli olmayan bir otomobil ve kamyonet karayolunda seyir halindeyken kavşakta dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yola savrulurken kamyonet ise yol kenarına devrildi.Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kısa süre içinde kaza yerine polis,kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli yönledirildi.

Kaza yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede araç içinde bulunan Tekeli ailesi fertlerinden Sevim Tekeli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç içinde bulunan diğer aile fertlerinden ise Hüseyin Tekeli, Rabia Tekeli ve 3 yaşındaki Ali Tekel ile yol kenarına yatan kamyonet içinde bulunan Ekim Boztaş ve İbrahim Öztürk'ün ise yaralandığını tespit etti.

Ekipler yaralı vatandaşları yaptıkları ilk müdahale sonrasında çevreki hastanelere kaldırdı. Hayatını kaybeden SEvim Tekeli'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza mahalinde yaptıkları inceleme sonrasında kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.