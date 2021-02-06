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Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı

Isparta'da akşam saatlerinde dikkatsizlik sonucu iki aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:39
Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı
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1'i bebek olmak üzere 3 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Isparta'da yaşandı.

Akşam saat:19.00 sularında Mustafa Ç. isimli sürücünü kullandığı özel otomobil yolda seyir halindeyken,dikkatsizlik sonucu Hasan K.'nın sürücüsü olduğu otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle üst üste çıka araçlarda bulunan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.Kaza yerine gelen ekipler bebek Anime K, aynı araçta Zeynek K. ve diğer araçta bulunan Oğuz Y.'ye yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Hastaneden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, sürücüler ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaTrafik Kazası
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