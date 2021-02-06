Isparta'da iki araç birbirine girdi! 1’i bebek 3 kişi yaralandı

1'i bebek olmak üzere 3 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Isparta'da yaşandı.
Akşam saat:19.00 sularında Mustafa Ç. isimli sürücünü kullandığı özel otomobil yolda seyir halindeyken,dikkatsizlik sonucu Hasan K.'nın sürücüsü olduğu otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle üst üste çıka araçlarda bulunan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, sürücüler ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Son Güncelleme: 06.02.2021 20:39