Isparta'da hafta sonu yasağı var mı? Isparta hangi risk grubunda? Isparta'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada “kontrollü normalleşme” başladı. Yeni dönemde önlemler için bakılacak veriyse Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılan her 100.000’de görülen vaka sayıları olacak.

Isparta renk kodu ve risk grubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre “ve çok yüksek riskli” bölgeler harita üstünden renk kodlarına göre ayırıldı.