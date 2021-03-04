Isparta'da hafta sonu yasağı var mı? Isparta hangi risk grubunda? Isparta'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada “kontrollü normalleşme” başladı. Yeni dönemde önlemler için bakılacak veriyse Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılan her 100.000’de görülen vaka sayıları olacak.
Isparta renk kodu ve risk grubu
İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz. pic.twitter.com/ims9A3VE3e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) Mart 1, 2021
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:46