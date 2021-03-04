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Isparta'da hafta sonu yasağı var mı? Isparta hangi risk grubunda? Isparta'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Isparta’da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmaktaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan veriler kapsamında “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” bölgeler haritada renk kodlarına ayrıldı. Isparta’nın renk kodunun ise ne olduğu merak konusu oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 15:46
Isparta'da hafta sonu yasağı var mı? Isparta hangi risk grubunda? Isparta'da sokağa çıkma yasağı var mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada “kontrollü normalleşme” başladı. Yeni dönemde önlemler için bakılacak veriyse Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılan her 100.000’de görülen vaka sayıları olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” bölgeler harita üstünden renk kodlarına göre ayırıldı.

Isparta renk kodu ve risk grubu



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:46
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaErdoğanOrtaDüşükYüksek
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