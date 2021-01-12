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Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

Isparta'da yaşayan ve kendisinden uzun süre haber alınmaması sebebiyle evine girilen 42 yaşındaki Gökhan E. evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu

12 Ocak 2021 Salı 20:31
Isparta'da dehşet! Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
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Dehşet veren olay akşam saatlerinde Isparta'da bir apartman dairesinde yaşandı.

Kutlubey Mahallesindeki bir apartta yaşayan 42 yaşındaki Gökhan E. isimli kişiden uzun süre haber alınamaması sebebiyle apart sahibi durumdan şüphelenip, kiracısı Gökhan E.'nin evine girdi.

İçeriye giren apart sahibi dehşet veren görüntü ile karşılaştı. Kiracısı Gökhan E.'yi başına poşet geçirilmiş halde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

Eve hemen gelen 112 sağlık personeli 42 yaşındaki Gökhan E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme yapılması sırasında İl Emniyet Müdürü Metin Akay'da eve gelerek incelemelerde bulundu..

Gökhan E.'nin cenazesi yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken , olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:31
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Eısparta
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