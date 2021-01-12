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Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu

Isparta'da bir apartta kiracı olarak kalan Gökhan E. isimli bir kişi apartın sahibi tarafından ölü olarak. Gökhan E.'nin cesedi başına poşet geçirilmiş olarak bulunurken ekipleri olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

12 Ocak 2021 Salı 20:36
Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu
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Isparta merkeze bağlı Kutlubey Mahallesinde bugün saat 16.30 sıralarında akıl almaz bir ölüm olayı yaşandı. Mahallede bulunan bir apartta kiracı olarak kalan Gökhan E.’den (42) haber alamayan apart sahibi, daireye girerek kontrol etmek istedi.

Daireye girdikten sonra Gökhan E.’nin başında poşetle yerde cansız yattığını gören apart sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese polislerle birlikte gelen sağlık ekipleri Gökhan E.’nin hayatını kaybettiğini belirlediler. 

İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ında olay yerine geldiği ve incelemelerde bulunduğu aktarılırken olay yeri inceleme ekiplerinin daire içerisinde yaptıkları detaylı çalışmaların ardından Gökhan E.’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gökhan E.'nin neden öldüğüne dair detaylı bilgi yapılacak olan otopsinin ardından açıklanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:36
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ıspartaApartBaşına Poşet GeçirilmişCinayet
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