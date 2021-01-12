Isparta'da akıl almaz ölü! Cesedi başında poşet geçirilmiş olarak bulundu

Isparta merkeze bağlı Kutlubey Mahallesinde bugün saat 16.30 sıralarında akıl almaz bir ölüm olayı yaşandı. Mahallede bulunan bir apartta kiracı olarak kalan Gökhan E.’den (42) haber alamayan apart sahibi, daireye girerek kontrol etmek istedi.

Daireye girdikten sonra Gökhan E.’nin başında poşetle yerde cansız yattığını gören apart sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese polislerle birlikte gelen sağlık ekipleri Gökhan E.’nin hayatını kaybettiğini belirlediler.

İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ında olay yerine geldiği ve incelemelerde bulunduğu aktarılırken olay yeri inceleme ekiplerinin daire içerisinde yaptıkları detaylı çalışmaların ardından Gökhan E.’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gökhan E.'nin neden öldüğüne dair detaylı bilgi yapılacak olan otopsinin ardından açıklanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.