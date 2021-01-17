Isparta askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

-Isparta Asal Bölge Başkanlığı:
Adresi:
İstiklal Mahallesi 116 Caddesi Merkez/ISPARTA
Telefon numarası:
0246 218 10 37
Faks:
0246 223 34 32
isparta_asal_blg@msb.gov.tr
-Isparta askerlik şubesi:
Adresi:
İstiklal Mahallesi 116 Caddesi Merkez/ISPARTA
Telefon numarası:
0246 232 82 63
Faks:
0246 232 24 07
İsparta_as_sb@msb.gov.tr
-Aksu askerlik şubesi:
Adresi:
Yazla Mahallesi 4. Cadde No:12 Eğirdir/ ISparta
Telefon numarası:
0246 311 48 58
Faks:
0246 311 47 42
İsparta_as_sb@msb.gov.tr
-Atabey askerlik şubesi:
Adresi:
İstiklal Mahallesi 116 Caddesi Merkez/ISPARTA
Telefon numarası:
0246 232 82 63
Faks:
0246 232 24 07
İsparta_as_sb@msb.gov.tr
-Eğirdir askerlik şubesi:
Adresi:
Yazla Mahallesi 4. Cadde No:12 Eğirdir/ ISparta
Telefon numarası:
0246 311 48 58
Faks:
0246 311 47 42
eğirdir_as_sb@msb.gov.tr
-Gelendost askerlik şubesi
Adresi:
Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç/ Isparta
Telefon numarası:
0246 441 50 10
Faks:
0246 441 67 99
yalvac_as_sb@msb.gov.tr
-Gönen askerlik şubesi:
Adresi:
İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta
Telefon numarası:
0246 232 82 63
Faks:
0246 232 24 07
İsparta_as_sb@msb.gov.tr
Adresi:
İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta
Telefon numarası:
0246 232 82 63
Faks:
0246 232 24 07
İsparta_as_sb@msb.gov.tr
-Senirkent askerlik şubesi:
Adresi:
İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta
Telefon numarası:
0246 232 82 63
Faks:
0246 232 24 07
İsparta_as_sb@msb.gov.tr
-Sütçüler askerlik şubesi:
Adresi:
Yazla Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta
Telefon numarası:
0246 311 48 58
Faks:
0246 311 47 42
egirdir_as_sb@msb.gov.tr
-Şarkikaraağaç askerlik şubesi:
Adresi:
Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç / Isparta
Telefon numarası:
0246 441 50 10
Faks:
0246 441 67 99
yalvac_as_sb@msb.gov.tr
-Uluborlu Askerlik Şubesi:
Adresi:
İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez/ Isparta
Telefon numarası:
0246 232 82 63
Faks:
0246 232 24 07
İsparta_as_sb@msb.gov.tr
-Yalvaç Askerlik Şubesi:
Adresi:
Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç / Isparta
Telefon numarası:
0246 441 50 10
Faks:
0246 442 67 99
yalvac_as_sb@msb.gov.tr
-Yenişarbademli Askerlik Şubesi:
Adresi:
Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç / İstanbul
Telefon numarası:
0246 441 50 10
Faks:
0246 441 67 99
yalvac_as_sb@msb.gov.tr