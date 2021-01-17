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Isparta askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Isparta askerlik şube isimleri ve irtibat numaralarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 18:19
Isparta askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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-Isparta Asal Bölge Başkanlığı:

Adresi:

İstiklal Mahallesi 116 Caddesi Merkez/ISPARTA

Telefon numarası: 

0246 218 10 37

Faks:

 0246 223 34 32

isparta_asal_blg@msb.gov.tr

-Isparta askerlik şubesi:

Adresi:

İstiklal Mahallesi 116 Caddesi Merkez/ISPARTA

Telefon numarası:

0246 232 82 63

Faks:

0246 232 24 07

İsparta_as_sb@msb.gov.tr

-Aksu askerlik şubesi:

Adresi:

Yazla Mahallesi 4. Cadde No:12 Eğirdir/ ISparta

Telefon numarası:

0246 311 48 58

Faks:

0246 311 47 42

İsparta_as_sb@msb.gov.tr

-Atabey askerlik şubesi:

Adresi:

İstiklal Mahallesi 116 Caddesi Merkez/ISPARTA

Telefon numarası:

0246 232 82 63

Faks:

0246 232 24 07

İsparta_as_sb@msb.gov.tr

-Eğirdir askerlik şubesi:

Adresi:

Yazla Mahallesi 4. Cadde No:12 Eğirdir/ ISparta

Telefon numarası:

0246 311 48 58

Faks:

0246 311 47 42

eğirdir_as_sb@msb.gov.tr

-Gelendost askerlik şubesi

Adresi:

Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç/ Isparta

Telefon numarası:

0246 441 50 10

Faks:

0246 441 67 99

yalvac_as_sb@msb.gov.tr

-Gönen askerlik şubesi:

Adresi:

İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta

Telefon numarası:

0246 232 82 63

Faks:

0246 232 24 07

İsparta_as_sb@msb.gov.tr

-Keçiborlu askerlik şubesi:

Adresi:

İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta

Telefon numarası:

0246 232 82 63

Faks:

0246 232 24 07

İsparta_as_sb@msb.gov.tr

-Senirkent askerlik şubesi:

Adresi:

İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta

Telefon numarası:

0246 232 82 63

Faks:

0246 232 24 07

İsparta_as_sb@msb.gov.tr

-Sütçüler askerlik şubesi:

Adresi:

Yazla Mahallesi 116. Cadde Merkez / Isparta

Telefon numarası:

0246 311 48 58

Faks:

0246 311 47 42

egirdir_as_sb@msb.gov.tr

-Şarkikaraağaç askerlik şubesi:

Adresi:

Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç / Isparta

Telefon numarası:

0246 441 50 10

Faks:

0246 441 67 99

yalvac_as_sb@msb.gov.tr

-Uluborlu Askerlik Şubesi:

Adresi:

İstiklal Mahallesi 116. Cadde Merkez/ Isparta

Telefon numarası:

0246 232 82 63

Faks:

0246 232 24 07

İsparta_as_sb@msb.gov.tr

-Yalvaç Askerlik Şubesi:

Adresi:

Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç / Isparta

Telefon numarası:

0246 441 50 10

Faks:

0246 442 67 99

yalvac_as_sb@msb.gov.tr

-Yenişarbademli Askerlik Şubesi:

Adresi:

Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi No:11 Yalvaç / İstanbul

Telefon numarası:

0246 441 50 10

Faks:

0246 441 67 99

yalvac_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:19
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