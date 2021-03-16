İSPARK engelli kimlik kartı nasıl alınır, şartları nelerdir? İSPARK engelli kimlik kartı alma işlemleri

Günümüzde engelli vatandaşlar için pek çok kolaylık sağlanmaya başlandı. Onlar için engelli otopark alanı, yürüme yolları, otobüslere binmeleri amacıyla yapılan aparatlar sayesinde her engelli vatandaş rahatça dışarıda bunlardan yararlanacak.

İspark'ın da uygulamış olduğu engelli vatandaşlarımıza yönelik, otopark kimlik kartı için bir takım şartlar gerekmektedir. Alo 153 Beyaz Masa'da işlem yapılabileceği gibi online başvuru seçenekleri de bulunmaktadır. Başvuru yaptıktan sonra istenilen belgeler daha sonra İspark'a ulaştırmaları gerekiyor.

Engelli otopark hizmetinden ücretsiz yararlanmak için araçlarını İspark sistemine kayıtlarını yaptırarak bundan faydalanabilirler. Engelli plaka ve ruhsat sahibi olarak başvuruyu yapabilirsiniz. Online işlemlerden yapılabileceği gibi Alo Beyaz Masa 153 hattından da yapabilirsiniz.

Danışmanların yönlendirmesiyle, görüşmeler kayıt altına alınarak işleminiz başlatılır. Danışmanla yapacağınız görüşmelerde kesinlikle ileteceğiniz bilgilerin yüzde yüz doğru ve size ait olması lazım. Doğruluğu bulunmayan başvurular dikkate alınmaz.

Yapacağınız başvuru 7 gün içerisinde sonuca ulaşarak, kimlik kartınız açılır. Ondan sonra İspark otopark ücretsiz tarifesinden yararlanabilirsiniz. İntenet ya da 153'ü arayarak sonucu öğrenmeniz mümkündür.

Araçları olan engelli vatandaşlar;

1- Online başvuruyu seçerek,

2- Formun sorularını eksiksiz ve hatasız olarak doldurarak,

3- Kayıt sözleşmesinin onayını işaretleyerek,

4- Aracın uhsat fotokopisini varolan sisteme yükleyerek istenilen formda, başvuru yapabilirsiniz.

Ardından gelecek basamakları tamamladıktan sonra, Başvuruyu Tamamla sekmesiyle olur. Yanlış beyan veren, ya da hakkından başkasının yararlanmasını isteyen sürücüler için cezalandırma işlemi yapılarakpark ücretinin 10 katına kadar ödeme alınır.

Online üzerinden yapamayan vatandaşlar, belgelerini İspark'a iletmeleri gerekir.

Eksik bilgilerle ya da belgelerle başvuran adayların başvuruları kayda alınmaz.

Online yapamayanlar ise şu belgelerle başvuru yapabilirler;

1- Aracın İspark sistemine girmesi için dilekçe,

2- Ehliyet belgesinin fotokopisi,

3- Ruhsat belgesinin fotokopisi,

4- Engelli olduğuna dair rapor.

Posta yolu, elden veya faks ile belgeler iletilebilir. Faks numarası: 0216 635 00 83

Gerekli şartlar; engelli ruhsatı, ve engelli plaka aracı olmak zorundadır. Olmayan bireyler bundan yararlanamaz. Önceden park borcu olanların işlemleri yapılamaz.

Borç bilgisini 153'ten öğrenebilirsiniz.

Engelli bireylerinde park hakkından yararlanması gerekir. Son 19-20 sene kadar olmak itibariyle engelli bireyler ülkemizde daha görünür hale gelmiştir. Ondan öncesinde engelli vatandaşlar için bu kadar olanak yoktu. Engelli bireyler hayata kazandırıldıkları için onlar için yeni düzenlemeler ve hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atılıyor. Bunu yavaç yavaş her belediye de önek almaya başladı.

Engelli bireyler kendileri için ayrılmış alanda açık, kapalı otoparklarda 8 saate kadar araçlarını tutabilirler. Yol kenarlarında da kendilerine ayrılmış alanlar da 3 saate kadar bekletebilirler.

Bu kart hakkı 1 sene geçerlidir.

1 sene sonunda yenilemek için; aynı işlemleri yaparak yenileme hakkına sahipler. Bireyin değişen bilgiler varsa; adres, numara, evlilik vb.gibi bildirmesi gerekir. Birey vefat ettiği taktirde herhangi bir geriye dönük borcu bulunuyorsa vasisinden temin edilir.

Bundan yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, engelli plaka sahibi olmak, ruhsat sahibi olmak ve engelli sağlık raporu şartı gibi aranır.

Yüzde 40 engelli bireyler bu hakkı kendileri kullanabilirken, yüzde 90 engelli vatandaşların yakınları engelli plaka, ruhsat gibi belgelerle bu haktan faydalanırlar. İspark sistemine kayıt olup, açtırabilirler.

Ayrıca engelli kimlik kartlarının sunmuş olduğu sosyal haklar da şunlardır;

1- Ücretsiz açık öğretim kayıt hakkı var,

2- Türk Hava Yolları'nda bilet indirimleri bulunmaktadır,

3- Sinemalarda film bilet indirim hakları var,

4- ÖTV indirimiyle araç alabilme hakları da vardır,

5- Devlet tiyatrolarına ücretsiz bilet alma imkanları da bulunmaktadır,

6- Erken emeklilikten yararlanma hakları vardır,

7- Otobanlarda 15 dakikaya kadar araç bekletme hakları bulunmaktadır.

Engelli kimlik kartı başvuruları ise; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Koordinasyon Merkez'inden ya da E- devlet girişi yaparak gerçekleştirebilirler. İstenen belgeler şunlardır;

1- Nüfus kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

2- Engelli sağlık raporu (Hastanelerden alınacak)

Bu şekilde vatandaş, İspark engelli kartının sahibi olabilir.