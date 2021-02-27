İsmimi değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım? Adımı değiştirmek istiyorum nasıl yapabilirim? İsim değiştirme kanunu ve maliyeti

İsim değişikliği nasıl yapılır?

İsim değişikliği öncelikle dava açma yoluyla yapılır. 3 Kasım 2019 tarihinde gelen bir ek madde ile isimdeki yazım hatası nüfus müdürlüğü tarafından davaya ihtiyaç duyulmadan düzeltilebiliyordu. Ancak bu tarihten sonra bütün isim değişiklikleri için dava açmak mecbur bir duruma gelmiştir.

Açılacak olan davada isminizi değiştirmek istediğiniz şekli belirtmeniz gerekmektedir. Mahkeme değiştirilmek istenen ismi onaylama ve değişiklik hakkını kabul ettiği durumda verecektir. Genellikle halk arasında bu dava çok yanlış olarak bilinmektedir. Davanın babaya karşı açıldığını düşünülmektedir. Fakat bilinenin tersine isim değişikliği davası, nüfus idaresine karşı açılmaktadır.

Yanlış yazılmış olan, telaffuzu sıkıntılı ve toplum içinde rencide edici isimlere sahip olan kişiler mahkeme kararı olmasına gerek kalmadan Nüfus müdürlüklerinde değiştirilebilmektedir. Nüfus müdürlüğünde değişiklik onayı verilmediğinde dava açma süreci başlar. İsim değişikliği davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılması gerekmektedir. Bir defa mahkeme aracılığı ile isim değişikliği yapılan düzenleme ile birlikte birden fazla kez açılabilmektedir.

İsim değişikliğinin kabul görüldüğü durumlar nelerdir?

İsim değişikliğinin kabul görüldüğü durumlar en merak edilen konular arasında yer almaktadır. İsim değiştirmek isteyen kişiler dava açmadan önce yapılması gerekenleri bilmek istemektedirler. Adı insanlar arasında çok komik yahut korkunç görülen bir ad ise davaya olumlu karar çıkacaktır. Bunların yanında ismi ve soy ismi aynı olan insanlar arasında da bir karışıklık olduğu için, böyle bir durumda olan kişilerin davasına da olumlu karar çıkacaktır. Ayrıca telaffuz edilmesi güç olan isimlerin de bu dava için sebepleri de haklı sayılmaktadır. Bu ve bunun gibi pek çok haklı sebeple gerekçeler kabul edilerek ad değiştirme hakkına sahip olurlar.

İsim değişikliği konusunda en çok karşılaşılan sebepler:

İsmin hem erkeklerde hem de kadınlarda kullanılabilir olmasından dolayı ortaya çıkan cinsiyet kargaşası,

Aynı isme sahip akrabaların bulunması,

Toplum arasında alay etmeye sebebiyet veren bir ada sahip olunması,

Din ya da cinsiyet değişikliği sonrası ortaya çıkan ad uyumsuzluğu,

Aynı isimde kardeşin olması,

Kurumlarda isim karışıklığından ötürü her zaman başkalarının aranması,

Aynı isimde bir kardeşin bulunması,

İsmin örf ve adetlere uygun olmaması,

Bu ve buna benzer durumlarda haklı sebepler olması şartı ile isim değişikliği için açılan dava mahkeme tarafından haklı sayılacaktır ve isim nüfus idaresi aracılığı ile değiştirilecektir.

İsim değişikliğinin kabul edilmediği durumlar:

Açılan isim değişikliği davası sonuçları her zaman olumlu bir şekilde sonuçlanmamaktadır.

Bundan dolayı gerekçeler iyice düşünülerek, karar verilerek ve buna göre dava açılmalıdır. Aksi durumlarda mantıklı gerekçelere sahip olmayan kişilerin davası mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir.

Mahkemenin kabul görmediği bazı haksız gerekçeler:

Aynı isme sahip olan kişilerin sayısının çok olması,

Sevilmeyen kişiyle aynı ada sahip olmak istenmemesi,

İsmine kayıtlı suçlardan dolayı isim değişikliğinin istenmesi,

Kan davası gibi durumlardan kaçmak için isim değişikliği istenmesi,

Gerekçesiz isim değişikliği,

İsim değişikliği için nereye başvurmalı?

İsim değişikliği için yapılması gerekenlerden ilki haklı bir gerekçenin olması ve sonrasında başvuru için Asliye Hukuk Mahkemesi tarafına bir dilekçe yazılmasıdır. Dilekçenin gönderilmesinin ardından taraflara yansıtan ücretlerin veznelere yatırılması gerekmektedir. Dilekçeye ad, soy ad ve adres bilgileri yazılmalıdır. Detayında ise konu ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir.

İsim değişikliğiyle ilgili davalarda artık isim değişikliği davaları birden fazla kez açılabilmektedir. Haklı bir gerekçenin olması durumunda varsa isim değişikliği davası mahkeme tarafından kabul edilecektir. Genel olarak isim değişikliği davası 2 ile 6 ay arasında sonuç göstermektedir.

İsim değiştirme ücreti ne kadar?

Öncelikli olarak işlem ve harç ücreti ödemesi yapılmalıdır. Ücret yaklaşık olarak 40 Türk lirası civarındadır. Kişilerin karşınıza çıkacak olan diğer bir ödeme de avans tutarıdır. Avans tutarı ise 150 TL ile 200 TL arasındadır.

Ayriyeten vekalet ücreti ve ilan ücreti de toplam harcamaları etkilemektedir. Devamlı güncellenen fiyatlardan dolayı kesin bir rakam söylemek zordur. Tahmini olarak isim değişikliği için yapılacak olan ödeme toplam yaklaşık olarak 500 TL olacaktır. Bu tutara avukat ücreti dahil değildir. Davalara bir avukat bakacaksa fiyat da buna oranla daha fazla olacaktır.

İsmini sevmeyen ve değiştirmek isteyenler

İsmini sevmeyen ve değiştirmek isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. İsim değişikliği için kesinlikle haklı bir gerekçesinin olması gerekmektedir. Toplum arasında küçük düşüren ya da rencide eden isimlerin yanında kişinin ismi ile alay edilmesi isim değişikliği için haklı bir neden olarak sayılmaktadır.

İsim değişikliği için haklı gerekçelerin bulunması isim değişikliği davasında önemli hususlardır. Dava açmadan dilekçe ile İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunmak yeterli olacaktır.

Nüfus Müdürlüğü isim değişikliği

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 19.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik neticesinde isim değişikliği yapmak isteyen kişiler 2 yıl içerisinde sadece 1 kerelik olması şartı ile bulundukları bölgedeki Nüfus Müdürlüklerine yazılı dilekçe ile başvurarak mahkemeye başvurulmasına gerek kalmadan isim değişikliği yapabilirler.

İsim değiştirme nüfus müdürlüğüne başvuru ile mümkün ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. maddesi ile ismin rencide edici küçük düşürücü olması sebebi ile 1 kez olmak şartı ile isim değişikliği yapılabilir.

Mahkemesiz isim değişikliği yapılabilir mi?

Mahkemesiz isim değişikliğinin yapılması daha önceleri olanaksızdı ancak 5490 sayılı Nüfus hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ismi alay konusu olan toplum arasında dışlanmış olan isimler mahkemeye vermeden dilekçe ile değiştirilebilir.

İsim değişikliği dilekçesi öneği

İsim değişikliğinde dava açmak için doldurulacak olan dilekçe ve haklı gerekçeleri ayrıntılı olarak anlatmakta fayda vardır.

…………………….. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Davacı Şahıs: İsim, soy isim ve adres

Davalı: Nüfus Müdürlüğü

Dava Konusu: İsim değişikliği talebi

Detaylar

İsim değişikliği yapan kişi kısaca kendinden bahsetmelidir.

İsim değişikliğinin sebebi ve haklı nedenleri.

İsmin yerine kullanılması istenen isim belirtilmelidir.

Delil: Bilirkişi, tanık vb.

Hukuki Sebepler: Kanunlar, içtihat kararları ve mahkemeye sunulacak olan deliller

Mahkeme İstemi: İsmin …. isim ile değiştirilmesi