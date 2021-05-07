İSMEK Kursları ne zaman açılacak? İSMEK uzaktan eğitim başvuru tarihleri

İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’ne yapılacak olan başvurular 7 Mayıs 2021 Cuma günü yani bugün itibari ile başlıyor. Eğitimler ise 17 Mayıs tarihinde başlayacak. Bu eğitim kapsamında İstanbul’da yaşayan kişilerin birçok alanda eğitim alma imkanı olacak. Bilişim teknolojilerinden çocuk gelişimine, yabancı dillerden el sanatlarına, muhasebe ve finanstan güzellik ve saç bakımına kadar daha birçok alanda eğitim verilecek. Eğitimler, uzaktan canlı ders ve video şeklinde gerçekleşecek. Bunun yanı sıra eğitime katılanlar atölye çalışmalarından da faydalanabilecek.

Eğitimleri ile şimdiye kadar yüzlerce insanın hayatına dokunan İSMEK, yüz yüze eğitime ara verildiği bu pandemi döneminde de eğitimlerini kesmedi. Bu süreçte eğitim almak isteyenlere uzaktan eğitim vermeye başladı. Üç yüz binden fazla kişiye eğitim veren bu kurum, 7 Mayıs itibari ile yeni kayıtlar almaya başlıyor.

Hizmet kalitesini artırmak için İSMEK Öğrenci Değerlendirme Anketlerini, sayfanızda bulunan “eğitimlerim” sekmesi aracılığı ile doldurabilirsiniz. Değerlendirmelerin objektif olması için anket sonucu kaydedilirken kişisel bilgiler tutulmamaktadır.