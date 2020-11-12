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İSMEK bilgisayar kursuna kaydolmak için aranan başvuru şartları nelerdir? Kayıtlar ne zaman başlıyor?

İSMEK kursuna başvurmak isteyenler belirli koşulları sağlamalıdır. İSMEK Kurslarına yazılmak isteyen kişiler hangi koşulları yerine getirmelidirler? Başvurular nereden yapılacaktır? Başvuru tarihleri ne zaman? Hangi eğitimler verilmektedir?

12 Kasım 2020 Perşembe 17:43
İSMEK bilgisayar kursuna kaydolmak için aranan başvuru şartları nelerdir? Kayıtlar ne zaman başlıyor?
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2020 İSMEK Bilgisayar Kursu Program Kapsamı Nedir?

Bilgisayar kursu sırasında Excel, Word, Chrome, Intenet Explorer ve Firefox kullanımı hakkında detaylı bilgi alabileceksiniz. Kullanıcılar e-yönetimin uygulama alanlarını öğrenecek ve Powerpoint, Excel, Word gibi Office programlarında yetkinlikler kazanacaklar. Stajyerler, 10 parmaklı klavyeyi ve bilgisayarın diğer özel alanlarını kullanmayı öğrenebilirler.

2020 İSMEK Bilgisayar Kursuna Başvurmak için Yaş Sınırı Var mı?

Evet, kursiyerler 16 yaşından büyük olmalı ve en fazla 70 yaşında olmalıdır. Ancak, uygun bir kişi tarafından yapılan bir başvuru dikkate alınmaktadır. İlk aşamada eğitim verilecek, ardından kurs özelleştirilecektir. İleri eğitimlere geçtikten sonra eğitime Powerpoint, Excel ve Word üzerinden devam edilecektir. Birinci seviye kursu başarıyla tamamlayanlar, ileri eğitim almaya hak kazanır.

2020 İSMEK Bilgisayar Kursu Ders Süreleri Ne Kadar?

İnsanların kurstan başarıyla mezun olabilmeleri için 160 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre, bilgisayar kurslarının birinci seviyesi içindir, ikinci seviyeye geçmek için bu süreyi tamamlamalısınız. Bilgisayar kursunu tamamladıktan sonra farklı alanlarda çalışabilirsiniz. Listelenebilecek bazı çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

İşinize kendiniz başlayabilirsiniz.

Özel bir organizasyonda sekreter olarak görev yapabilirsiniz.

SEO danışmanlığını bağımsız bir şirkette yapabilirsiniz.


Kamuya açık alandaki veri hazırlama ve denetim departmanında iş bulabilirsiniz.

2020 İSMEK Bilgisayar Kursuna Engelliler Başvuru Yapabilir mi?

Evet, görme engelliler de bu kurstan yararlanabilir. Engelli insanlar için herhangi bir değişiklik yapmadan kurslar sağlayın. Görme engelliler, ses hizmeti veren makinelerden eğitim alacak. Benzer şekilde, bilgisayarları da sesli komutlara ayarlanmıştır.

2020 İSMEK İleri Düzey Bilgisayar Kursu Seçenekleri Nelerdir?

İSMEK ileri düzey bilgisayar kursu seçeneklerinden ilk seviyeleri başarıyla tamamlayanlar tercih edilir. Seçenekler şunları içerir:

  • İSMEK SEO kursu,
  • İSMEK grafik yazılımları kursu,
  • İSMEK bilgisayar onarım kursu,
  • İSMEK bilişim hizmetleri kursu,
  • İSMEK intenet okur yazarlığı kursu,
  • İSMEK bilgisayar operatörlüğü kursu,
  • İSMEK Office programları kursu,
  • İSMEK 10 parmak klavye kullanım kursu seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

2020 İSMEK Bilgisayar Kursu için Kayıtlar Ne Zaman Alınıyor?

Her Temmuz ayında İSMEK bilgisayar kurslarına kaydolmak için başvurular kabul etmeye başlanır. 2 Temmuz'dan itibaren web başvuruları alınmaktadır.

İSMEK Kaç Farklı Bilgisayar Kursu Veriyor?

İSMEK'ten 658 farklı bilgisayar kursu seçeneği alabilirsiniz. Hangi kursun size en uygun olduğunu bulmak için kurs içeriğini, kurs saatlerini ve sertifikanın yeterlilik aralığını kontrol etmeniz gerekir.

İSMEK Kursları Ücretli mi?

Hayır. Herhangi bir İSMEK kursunu ücret ödemeden alabilirsiniz. Tüm kurslar ücretsizdir.

İSMEK Bilgisayar Kursunu Bitirince Sertifika Alır mıyım?

İSMEK bilgisayar kursunu başarıyla tamamlama hakkına sahip olanlar sertifika alabilirler. Sertifika MEB tarafından onaylanmıştır.

İSMEK Bilgisayar Kursunun Sertifikası ile İş Bulabilir miyim?

Evet, bu sertifikayı iş aramak ve uygun işlere başvurmak için kullanabilirsiniz. SEO danışmanlığı, sekreterlik gibi alanlarda rol alarak para kazanmaya başlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:43
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