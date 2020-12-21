İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

İsmailağa dini sorular fetva hattı numarası kaçtır? İsmail ağa çağrı merkezi hattı numarası

İsmailağa dini sorular fetva hattı numarası kaçtı sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar İsmailağa çağrı merkezi hattı numarasını araştırıyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:06
İsmailağa dini sorular fetva hattı numarası kaçtır? İsmail ağa çağrı merkezi hattı numarası
Takip Et:

Dini soruların pek çok kişi tarafından yanıtlanması bazen yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Vatandaşlar yetkili ve bilirkişilere dini sorular sorup en doğru yanıtı almak konusunda sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu sorunların giderilmesi için İsmailağa fetva hattı hizmete girdi.

İsmailağa fetva hattı 0850 811 77 77 olarak açıklandı. Belirtilen numarayı arayarak İsmailağa Camiasından dini konular hakkında bilgi alınabiliyor. Söz konusu numara Pazar günleri dışında her gün saat 10 ile 16:00 arasında açıktır. Ayrıca yurt dışındaki vatandaşlarda söz konusu numaranın başında +90 ekleyerek arama yapabiliyor.

Türk Dil Kurumuna göre fetva Arapça kökenli bir kelime olup İslam hukukunda bir sorunla ilgili çözümü açıklayan ve müftü veya şeyhülislam tarafından duyurulan belgedir.

Fetva nedir?

Fetva feta kelimesinden gelmektedir. Feta, yiğit ve delikanlı anlamına gelir. Fetva kelimesi ise bir olayın hükmünü ortaya koyan cevap anlamına gelir.

Fıkıh terimi olarak "fakih bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm" demektir. Örfte ise sorulan dinî sorulara müftüler tarafından yazı ile verilen cevaptır. Fıkhî bir meselenin hükmünü fetvaya yetkili kişilerden sormaya istiftâ (suâl), fetvayı isteyene müsteftî (sâil), böyle bir meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya iftâ, verdiği fetva ile hükmü açıklayana da müftî (mucîb) denir. Kendisine dayanılarak fetva verilen şer'î hükme veya bir hadise hakkında ortaya konulan çeşitli görüşlerden fetva için tercih edilene müftâ-bih, müftünün fetva verirken ve müsteftînin fetva isterken bilmeleri ve riayet etmeleri gereken usul ve kaidelere âdâbü'l-müftî (âdâbü'l-fetvâ, resmü'l-müftî) adı verilir.

Kur'ân-ı Kerîm'de fetva kelimesi ve türevleri dokuz âyette geçmekte olup hepsinde sözlük anlamına paralel olarak, hakkında bilgi edinilmek istenen bir konuda görüş sorma veya görüş bildirme (en-Nisâ 4/127, 176; el-Kehf 18/22; en-Neml 27/32), soru sorma (es-Sâffât 37/11, 149), rüyayı yorumlama (Yûsuf 12/41, 43, 46) vb. anlamlara gelir. Ayrıca on beş âyette yer alan "yes'elûneke" (senden soruyorlar) ifadesi de (bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "s?el" md.) genellikle, "Senden konuyla ilgili dinî hükmün ne olduğunu soruyorlar" anlamını taşımaktadır.



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FetvaIsmailağa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Denizli'de depremin sonuçları ne oldu
Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti
Ayhan Kahraman, Orgeneral Çetin ve Bakan Soylu'yu görmeye gitti
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı
Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı
Gaziantep'te ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan kişi emniyet müdürüne yakalandı

Popüler Haberler

Arnavutluk asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
İsmailağa dini sorular fetva hattı numarası kaçtır? İsmail ağa çağrı merkezi hattı numarası
Şansımı Seveyim fimi konusu ne, oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim nerede çekildi?
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?
2021'de altın fiyatları ne olacak? Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları
Üç aylar kutlama mesajları
2020 Kanada asgari ücret ne kadar?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Baraj'ın Eylül'ü Burcu Kirman kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler...
Jet Sosyete yeni bölümler yayınlanacak mı?
2020 Sigara fiyatları, hangi marka ne kadar oldu? 2020 Sigara fiyat listesi ( Güncel Liste )
Vakıflar Genel Müdürlüğünden aylık 914 TL para yardımı! VGM yardım başvuru şartları neler?
Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu
KOSGEB kredisi alma şartları nelerdir? 2019 Kosgeb destek kredisi başvuru evrakları ve şartları
Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Erman Toroğlu'ndan sert sözler!
Maria ile Mustafa neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
Gelinim Mutfakta 21 Aralık gün birincisi kim oldu? Günün puan durumu
Biat nedir, ne anlama geliyor, TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Biat etmek nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu Nizamülmülk ölüyor mu? Nizamülmülk kimdir, gerçek tarihte ne zaman öldü?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.