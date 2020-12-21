İsmailağa dini sorular fetva hattı numarası kaçtır? İsmail ağa çağrı merkezi hattı numarası

Dini soruların pek çok kişi tarafından yanıtlanması bazen yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Vatandaşlar yetkili ve bilirkişilere dini sorular sorup en doğru yanıtı almak konusunda sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu sorunların giderilmesi için İsmailağa fetva hattı hizmete girdi.

İsmailağa fetva hattı 0850 811 77 77 olarak açıklandı. Belirtilen numarayı arayarak İsmailağa Camiasından dini konular hakkında bilgi alınabiliyor. Söz konusu numara Pazar günleri dışında her gün saat 10 ile 16:00 arasında açıktır. Ayrıca yurt dışındaki vatandaşlarda söz konusu numaranın başında +90 ekleyerek arama yapabiliyor.

Fetva nedir?

Türk Dil Kurumuna göre fetva Arapça kökenli bir kelime olup İslam hukukunda bir sorunla ilgili çözümü açıklayan ve müftü veya şeyhülislam tarafından duyurulan belgedir.

Fetva feta kelimesinden gelmektedir. Feta, yiğit ve delikanlı anlamına gelir. Fetva kelimesi ise bir olayın hükmünü ortaya koyan cevap anlamına gelir.

Fıkıh terimi olarak "fakih bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm" demektir. Örfte ise sorulan dinî sorulara müftüler tarafından yazı ile verilen cevaptır. Fıkhî bir meselenin hükmünü fetvaya yetkili kişilerden sormaya istiftâ (suâl), fetvayı isteyene müsteftî (sâil), böyle bir meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya iftâ, verdiği fetva ile hükmü açıklayana da müftî (mucîb) denir. Kendisine dayanılarak fetva verilen şer'î hükme veya bir hadise hakkında ortaya konulan çeşitli görüşlerden fetva için tercih edilene müftâ-bih, müftünün fetva verirken ve müsteftînin fetva isterken bilmeleri ve riayet etmeleri gereken usul ve kaidelere âdâbü'l-müftî (âdâbü'l-fetvâ, resmü'l-müftî) adı verilir.

Kur'ân-ı Kerîm'de fetva kelimesi ve türevleri dokuz âyette geçmekte olup hepsinde sözlük anlamına paralel olarak, hakkında bilgi edinilmek istenen bir konuda görüş sorma veya görüş bildirme (en-Nisâ 4/127, 176; el-Kehf 18/22; en-Neml 27/32), soru sorma (es-Sâffât 37/11, 149), rüyayı yorumlama (Yûsuf 12/41, 43, 46) vb. anlamlara gelir. Ayrıca on beş âyette yer alan "yes'elûneke" (senden soruyorlar) ifadesi de (bk. M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "s?el" md.) genellikle, "Senden konuyla ilgili dinî hükmün ne olduğunu soruyorlar" anlamını taşımaktadır.