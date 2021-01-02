İşletme izin kağıdına kaşe basmayı unutunca cezayı yedi

Korona-virüsle mücadele kapsamında bir süre önce başlatılan hafta sonu kısıtlaması devam ederken kentin birçok yerinde denetimler sürüyor. Denetimlerde ticari taksiler, toplu taşıma ve özel araçları durdurarak yolcu ve sürücülerin kimlik ile çalışma belgelerini kontrol ediliyor. Denetlemeler sayesinde kısıtlamaya uymayanların tespiti yapılıyor.

Kaşe basmayı unutan işletme yüzünden ceza yedi

Beşiktaş'ta bulunan denetim noktasında denetime takılan bir vatandaşa çalışma izin belgesi, ibraz etmesi istendi. Kimlik ve çalışma belgesi kontrol edilen vatandaşın çalışma izin belgesinin kaşesiz olduğu görüldü. İşletme tarafından kaşe basılmayan belge sahibine kurallar gereği işlem yapıldı. Markette çalıştığını ve şarküteri şefliği yaptığını söyleyen vatandaş müdürünü aradığını tekrar belgeyi çıkartabileceğini söyledi. Yapabileceği bir şey olmadığını söyleyen vatandaş işletmenin toplu olarak belgeleri çıkardığını bazılarını kaşelemeyi unuttuğunu söyledi. Daha önceden de polisler baktığında bir sıkıntının olmadığını ekledi. Belgesini tekrar çıkarmaktan başka çaresi olmadığını ekledi.

