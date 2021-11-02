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İşletme elektrik bakım ustası işi ne? İşletme elektrik bakım ustası maaşları ne kadardır?

İşletme elektrik bakım ustası bakım ve onarım işlerinde, tesisat ile donanımda yaşanabilecek arızaların belirlenmesi, sebeplerinin bulunup giderilmesi ve bunların istenen şekilde ve devamlı olarak çalışmasını sağlamakla görevli personeldir. Peki, işletme elektrik bakım ustası maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

02 Kasım 2021 Salı 22:09
İşletme elektrik bakım ustası işi ne? İşletme elektrik bakım ustası maaşları ne kadardır?
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İşletme elektrik bakım ustası bakım ve onarım işlerinde, tesisat ile donanımda yaşanabilecek arızaların belirlenmesi, sebeplerinin bulunup giderilmesi ve bunların istenen şekilde ve devamlı olarak çalışmasını sağlamakla görevli personeldir. 

İşletme elektrik bakım ustası maaşları ne kadardır?

Bu işi yapan kişilerin aylık ortalama maaşları 5700 TL'dir. Bu meslek grubunun aylık minimum kazancı 2826 TL iken, maksimum kazancı 8900 TL'dir. 

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az ortaöğretim mezunu olması gerekiyor.

İşletme elektrik bakım ustası ne iş yapar?

İşletme elektrik bakım ustasının yaptığı iş şunlardır;

- İş sağlığı ile güvenliği, yangın ve acil durum kurallarının uygulanması,

- Kalite yönetim sistemiyle alakalı faaliyetlerin yürütülmesi,

- İş organizasyonunun yapılması,

- Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarının sağlanması,

- Bakımı ile onarımı yapılacak makine ile cihazların teknik özelliklerinin incelenmesi,

- Kullanılacak alet, araç, gereç ve donanımların hazırlanması,

- İlgili makine ile cihaz ve dodanımların fiili çalışmalarının sistematik kontrolünün yapılması,

- Makine ile cihaz ve donanımları gözlemleyip normal olmayan durumların tespit edilmesi,

- İşlemlere başlama öncesinde güvenlik önlemlerinin alınması,

- Bakımı yapılacak ekipmanın temizliğinin yapılmasının sağlanması,

- Planlı bakımların yapılarak takip edilmesi,

- Elektriksel ayarların yapılması,

- Planlı bakım sonrası kontrollerin yapılması,

- Kurulum, yer değiştirme ve söküm işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

- İşletme içerisinde kurulumu yapılan tesisatın denetlenmesi,

- Elektrik tesisatı bakımı ile onarımı işlemlerinin yapılması,

- Yüksek gerilim ile alçak gerilim hücrelerinin bakım, kontrol ve işletiminin gözetim altında yapılması,

- Topraklama tesisatının yapılması,

- Arızayı tespit ederek ortadan kaldırılması,

- Elektrik manevralarının yapılması,

- Yapılan bakım ve onarımların sonuçlarının raporlanması,

- Mesleki gelişim faliyetlerine katılım sağlanması

İşletme elektrik bakım ustası meslek ana grubu

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyoneller meslek mensuplarıdır

Meslek alt ana grubu

Bilim ve mühendislikle alakalı yardımcı profesyonel meslek mensuplarıdır

Meslek grubu

Fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleridir

Meslek birim grubu

Elektrik mühendisliği teknisyenlediri

İşletme elektrik bakım ustası meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 3113.31'dir.


Son Güncelleme: 02.11.2021 22:09
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