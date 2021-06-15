İslam’a göre imamda aranan özellikler nedir? İmamın görevi nelerdir?

İmam cemaate namaz kıldıran kişidir. Bir kişinin cemaate namaz kıldırması için 7 özelliği taşınması gerekmektedir. Bu şartlar:

Müslüman olmak

Ergenlik çağına girmiş olmak: ergenlik çağına gelmemiş olan bir çocuğun peşinde namaz kılmak caiz değildir.

Akıllı olmak: aklı başında olmayan bir kişinin namazı sahih olmadığı için imamlık yapması caiz değildir.

Erkek olmak: erkeklerin bir kadına uyarak namaz kılmaları sahih değildir bu yüzden kadınlar, erkeklere imamlık yapamaz. Kadınların ise kendi aralarında namaz kılmaları mekruhtur eğer cemaat halinde kılacaklar ise imamlık yapacak olan kadının önde değil, kadınları arasında durması gerekir.

Namaz sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerim ezberlemiş olmak

Kendisinde bir özür bulunmamak: Özürlü olan bir kişinin zarurete binaen kendi kıldığı namaz sahihtir ama başkasına imamlık yapamaz. Sadece kendi gibi aynı özre sahip olan kişilere namaz kıldırabilir. Öneğin peltek bir kişi, peltek olmayan bir kişiye imamlık yapamaz.

Namazın şartlarından birinin ortadan kalkmaması gerekir: Öneğin necasetten temizlik namazın şartlarından biridir. Bu yüzden namaza engel olacak miktarda pislik olup da onu temizleyecek bir şey bulunmayan bir kişi, temiz olan bir kişiye imamlık yapamaz.

İmamın olmadığı bir yerde cemaate içlerinden birisi imamlık yapabilir. İmam olmayı isteyen birçok kişi varsa eğer seçilecek olan kişinin yukarıda bahsettiğimiz özellikleri taşıması gerekmektedir. Namaza dair hükümleri en iyi bilen kişinin imam olması daha doğrudur. Eğer bu durumlarda eşitlik sağlanır ise Kur’an-ı Kerimi en iyi okuyabilen, haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınan kişilerin imam seçilmesi gerekir. Eğer hala ortamda bir eşitlik bulunuyor ise bu sefer sırasıyla, daha yaşlı, ahlakı daha iyi, yüzü daha güzel, daha şerefli bir soya sahip, sesi daha güzel ve üstü başı daha temiz olan bir kişi tercih edilir ama hala bunların hepsinde de eşitlik olursa aralarında kura çekilir ve cemaate imamlık yapacak olan kişi seçilir. Ama eğer görevli bir imam var ise namazı o kıldırır sadece imam isterse eğer cemaatte bulunan ehli birisi namaz kıldırmak için öne geçer.

Cahil ve fasıkın imamlık yapması mekruhtur.

Kör olan bir kişinin imamlık yapması mekruh değildir fakat ortamda gören bir kişi var ise kör olan kişinin namaz kılması mekruh olur.

İmamda bulunan bir kötülükten dolayı eğer cemaat imamı istemez ise imamın o cemaate namaz kıldırması mekruh olmaktadır.

İmamın, cemaati bıktıracak şekilde namazı uzatması mekruhtur çünkü bu durum cemaatin dağılmasına sebep olmaktadır. Bu durumla ilgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır: "Kim insanlara imamlık yaparsa hafif kıldırsın. Çünkü içlerinde zayıf olanı var, hasta olanı ve yaşlısı var. Kim kendi kendine kılarsa istediği kadar uzatsın."

Namazda imama uymanın sahih olması için uyulması gereken şartlar