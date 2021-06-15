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İslam’a göre imamda aranan özellikler nedir? İmamın görevi nelerdir?

İmam, cemaate namaz kıldıran kişidir. İslam’da önemli bir yere sahip olan imamlarda aranan özellikler ve imamların görevleri merak edildi. Peki İslam’a göre imamda aranan özellikler nedir? İmamın görevi nelerdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Haziran 2021 Salı 15:28
İslam’a göre imamda aranan özellikler nedir? İmamın görevi nelerdir?
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İmam cemaate namaz kıldıran kişidir. Bir kişinin cemaate namaz kıldırması için 7 özelliği taşınması gerekmektedir. Bu şartlar: 

  • Müslüman olmak
  • Ergenlik çağına girmiş olmak: ergenlik çağına gelmemiş olan bir çocuğun peşinde namaz kılmak caiz değildir.
  • Akıllı olmak: aklı başında olmayan bir kişinin namazı sahih olmadığı için imamlık yapması caiz değildir. 
  • Erkek olmak: erkeklerin bir kadına uyarak namaz kılmaları sahih değildir bu yüzden kadınlar, erkeklere imamlık yapamaz. Kadınların ise kendi aralarında namaz kılmaları mekruhtur eğer cemaat halinde kılacaklar ise imamlık yapacak olan kadının önde değil, kadınları arasında durması gerekir. 
  • Namaz sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerim ezberlemiş olmak
  • Kendisinde bir özür bulunmamak: Özürlü olan bir kişinin zarurete binaen kendi kıldığı namaz sahihtir ama başkasına imamlık yapamaz. Sadece kendi gibi aynı özre sahip olan kişilere namaz kıldırabilir. Öneğin peltek bir kişi, peltek olmayan bir kişiye imamlık yapamaz. 
  • Namazın şartlarından birinin ortadan kalkmaması gerekir: Öneğin necasetten temizlik namazın şartlarından biridir. Bu yüzden namaza engel olacak miktarda pislik olup da onu temizleyecek bir şey bulunmayan bir kişi, temiz olan bir kişiye imamlık yapamaz. 

İmamın olmadığı bir yerde cemaate içlerinden birisi imamlık yapabilir. İmam olmayı isteyen birçok kişi varsa eğer seçilecek olan kişinin yukarıda bahsettiğimiz özellikleri taşıması gerekmektedir. Namaza dair hükümleri en iyi bilen kişinin imam olması daha doğrudur. Eğer bu durumlarda eşitlik sağlanır ise Kur’an-ı Kerimi en iyi okuyabilen, haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınan kişilerin imam seçilmesi gerekir. Eğer hala ortamda bir eşitlik bulunuyor ise bu sefer sırasıyla, daha yaşlı, ahlakı daha iyi, yüzü daha güzel, daha şerefli bir soya sahip, sesi daha güzel ve üstü başı daha temiz olan bir kişi tercih edilir ama hala bunların hepsinde de eşitlik olursa aralarında kura çekilir ve cemaate imamlık yapacak olan kişi seçilir. Ama eğer görevli bir imam var ise namazı o kıldırır sadece imam isterse eğer cemaatte bulunan ehli birisi namaz kıldırmak için öne geçer. 

Cahil ve fasıkın imamlık yapması mekruhtur.

Kör olan bir kişinin imamlık yapması mekruh değildir fakat ortamda gören bir kişi var ise kör olan kişinin namaz kılması mekruh olur. 

İmamda bulunan bir kötülükten dolayı eğer cemaat imamı istemez ise imamın o cemaate namaz kıldırması mekruh olmaktadır. 

İmamın, cemaati bıktıracak şekilde namazı uzatması mekruhtur çünkü bu durum cemaatin dağılmasına sebep olmaktadır. Bu durumla ilgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır: "Kim insanlara imamlık yaparsa hafif kıldırsın. Çünkü içlerinde zayıf olanı var, hasta olanı ve yaşlısı var. Kim kendi kendine kılarsa istediği kadar uzatsın."

Namazda imama uymanın sahih olması için uyulması gereken şartlar

  • Namaza başlarken hem namaza hem de imama uymaya niyet etmek. 
  • İmamın, kendisine uyan kadınların namazlarının sahih olabilmesi için imam olduğuna niyet etmesi gerekmektedir.
  • İmamın cemaatin ilerisinde bulunması gerekir.
  • İmam, kıldığı namazın durumu itibariyle cemaatten aşağı olmaması gerekir.
  • İmamın nafile, cemaatin farz kılması hâlinde, farz kılan cemaat, nafile kılan imama uyamaz.
  • İmamın kıldığı farz, cemaatin kıldığı farzdan başka olmaması gerekir. Öneğin imam öğle namazının farzını kılıyorsa cemaatinde öğle namazının farzını kılması gerekir. Başka bir günün namazını kılamaz.
  • Eğer yol saflarla dolup, arada araba geçecek yol kalmamış ise namaz caizdir.
  • İmamın sesini işiterek veya kendisini görerek namazdaki hareketlerini anlarsa, imama uymak sahih olur. İmamı görmeyen ve sesini de duymayan kimse cemaatten bazılarını görür veya cemaatten tekbir getiren kişinin tekbirini duyarsa yine imama uyması caizdir.
  • Bir kimse, başka mezhepten olan imamın arkasında namaz kılabilir. Fakat kendi mezhebine göre namazı bozan bir şeyin imamda bulunmaması gerekmektedir.
  • Rükû ve secdeleri yaparak kılan kimse imam ile kılana uyamaz. 
  • Özürsüz olanın özürlüye uyması caiz olmaz. 
  • Erkeklerin kadına veya çocuğa uymaları caiz değildir.
  • Farz kılan kimse nafile namaz kılana, bir farz namazı kılan başka farzı kılana uyamaz. Ancak nafile kılan farz kılana uyabilir. 
  • Bir imama uyup namaz kılan bir kişi, sonradan imamın abdestsiz olduğunu öğrenirse namazı yeniden kılması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 15.06.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
Imamİmamın özellikleriGörevleri
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