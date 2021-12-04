Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Islak Havlu Mendil Makinası Operatörü tam olarak ne iş yapmaktadır?

Islak havlu mendil makinası operatörü görev tanımı?

Bu işte çalışan kişi veya kişiler ilgili makinayı kullanarak değişik boyutlarda ve özellikteki ıslak havlu mendil üretimini yapma bilgi ve becerisine sahip olan bireylerdir.

Islak havlu mendil makinası operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır*

Ortalama değerlede alınan maaşı ifade edecek olursak 3.460 TL maaş almaktadırlar. Minimum düzeyde Islak havlu mendil makinası operatörü maaşı ise 2.826 TL olarak bilinmektedir. Bunun yanında maximum düzeyde alınan maaş ise 5.350 TL olarak bilinmektedir. Sizde ben bu işte çalışmak istiyorum diyorsanız , bu maaşları almak istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilanlara ulaşabilirsiniz.

Islak havlu mendil makinası operatörü olmak için hangi okul veya bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Meslek grubuna dahil olabilmek için asgari eğitim düzeyinizin ilköğretim olması gerekmektedir.

Islak havlu mendil makinası operatörü tam olarak ne iş yapmaktadır?

Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü işletmesinin genel çalışma prensiplerinin gerekleriyle, araçlarının, gereçlerinin ve ekipmanlarının etkin bir şekilde kullanmasıyla, işçi sağlığının, iş güvenliğinin ve çevre koruma düzenlemelerinin ve mesleğinin verimliliği ve kalite gereklerine uygun olarak şu işleri yapmakla yükümlüdür;

1-Günlük işlenecek Islak havlu mendil bilgilerini amirinden öğrenmek,

2-Bekleme tankında hazırlanmış ürün esansını makinenin haznesine aktarmak,

3-Islak havlu mendil makinesini açmak ve kullanıma hazırlamak,

4-Makinenin ürüne göre değişen tüm ayarlarını yapmak,

5-Makinenin etiket ve ambalaj bölümlerini ayarlamak,

6-Makineyi çalıştırmak,

7-Makineyi seri moduna alarak Islak havlu mendil üretim işlemlerini gerçekleştirmek,

8-Olası arıza ve aksaklıklara müdahale ederek gidermek,

9-Ürünlerin kontrollerini yapmak,hatalı ürünleri ayırmak,

10- Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Islak havlu mendil makinası operatörü meslek ana grubu nedir?

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar grubuna dahil bir meslektir.

Islak havlu mendil makinası operatörü hangi meslek alt ana grubuna dahildir?

Sabit tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek alt ana grubuna dahil bir meslektir.

Islak havlu mendil makinası operatörü hangi meslek grubudur?

Kauçu, plastik ve kağıt ürünleri makine operatörleri meslek grubuna dahil olan bir meslek grubudur.

Islak havlu mendil makinası operatörü hangi meslek birimine dahildir?

Kağıt ürünleri makine operatörleri meslek birimine dahildir.

Islak havlu mendil makinası operatörü meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde tüm meslekler için hazırlanmış olan meslek kodları mevcuttur. Her meslek bir koda sahiptir. Diğer meslek grubu kodları için ayrıca sözlüğe bakabilirsiniz. Islak havlu mendil makinası operatörü için meslek kodu 8143.14 olarak sözlükte belirlenmiştir.