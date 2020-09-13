İŞKUR'da temizlik personeli iş ilanları! 81 ilde 1650 personel alımı gerçekleştirilecek!

Temizlik personel alımı yapan kurumların güncel ilanları

7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Sarızeybek Organizasyon tarafından 5 temizlik işçisi göreve alınacaktır. Başvuru adresi: Adalet mah. Manas Bul. No: 34/3908 Bayraklı/İzmir

7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanında Bağ Grup Medikal adına çalışacak temizlik ve çay görevlisi alımı yapılacaktır. Başvuru adresi: Ostim OSB mah. 1244 cad. No: 31 Yenimahalle/Ankara

7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Akropol Turizm adına çalışacak engelli personel alımı olacaktır. Mark Waner Phokaia Beach Resort Hotel bünyesine alınacak personel için başvuru adresi: İsmetpaşa mah. 354. Sok. No: 2 E.Foça/İzmir

7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Dentalin Ağız ve Diş Sağlığı adına yarım gün çalışacak çay ve temizlik personeli alınacaktır. Kişi 35 yaş üzerinde olmalıdır.

alınacaktır. Kişi 35 yaş üzerinde olmalıdır. 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanında Medicana Hastane İşletmeciliği adına kadın erkek fark etmeden engelli temizlik personeli alınacaktır. Başvuru adresi: Alemdağ cad. No:113 Üsküdar/İstanbul

7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre NEF Eğitim Hizmetleri adına sınıfları temizlemesi için temizlik personeli alınacaktır. Asgari ücrete çalışacak kişiler için başvurular İşkur üzerinden alınacaktır.

7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Mabel Anatolia Güzellik adına oda temizliği ve çay personeli alınacaktır. 7 kişi aranan iş için başvuru adresi: Çeşmedam mah. Çiloğlu sok. No: 4, iç kapı No: 2 Merkez/Burdur

İşkur personel alımları hakkında iş ilanları paylaşmaya devam ediyor. İşkur Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni iş ilanlarına göre 1650 temizlik işçisi aranmaktadır. Birçok ilde alınacak olan personeller 748 farklı iş alanında çalışacaklar. Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan işçi alımları hakkında detayları açıklayan İşkur, 748 farklı yerde olacak işçi alımları için intenet sitesinde başvuru detaylarına ilişkin bilgiler verdi.