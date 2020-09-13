İŞKUR'da temizlik personeli iş ilanları! 81 ilde 1650 personel alımı gerçekleştirilecek!

Temizlik personel alımı yapan kurumların güncel ilanları
- 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Sarızeybek Organizasyon tarafından 5 temizlik işçisi göreve alınacaktır. Başvuru adresi: Adalet mah. Manas Bul. No: 34/3908 Bayraklı/İzmir
- 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanında Bağ Grup Medikal adına çalışacak temizlik ve çay görevlisi alımı yapılacaktır. Başvuru adresi: Ostim OSB mah. 1244 cad. No: 31 Yenimahalle/Ankara
- 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Akropol Turizm adına çalışacak engelli personel alımı olacaktır. Mark Waner Phokaia Beach Resort Hotel bünyesine alınacak personel için başvuru adresi: İsmetpaşa mah. 354. Sok. No: 2 E.Foça/İzmir
- 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Dentalin Ağız ve Diş Sağlığı adına yarım gün çalışacak çay ve temizlik personeli alınacaktır. Kişi 35 yaş üzerinde olmalıdır.
- 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanında Medicana Hastane İşletmeciliği adına kadın erkek fark etmeden engelli temizlik personeli alınacaktır. Başvuru adresi: Alemdağ cad. No:113 Üsküdar/İstanbul
- 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre NEF Eğitim Hizmetleri adına sınıfları temizlemesi için temizlik personeli alınacaktır. Asgari ücrete çalışacak kişiler için başvurular İşkur üzerinden alınacaktır.
- 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak olan iş ilanına göre Mabel Anatolia Güzellik adına oda temizliği ve çay personeli alınacaktır. 7 kişi aranan iş için başvuru adresi: Çeşmedam mah. Çiloğlu sok. No: 4, iç kapı No: 2 Merkez/Burdur
Son Güncelleme: 13.09.2020 13:51