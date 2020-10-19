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İŞKUR'da kursiyer olanlar ne kadar maaş almaktadır? İŞKUR'da kursiyer olma şartları nelerdir?

İŞKUR, bu meslek kurslarında yetişenlere de belirli ücretler ödemektedir. Dolayısıyla İŞKUR'un düzenlediği bu ücretsiz meslek kurslarından şaşkına dönenlerin başında stajın maliyeti gelmektedir. Bu yazımızda sizlere İŞKUR stajyer ücretleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Konunun tüm noktalarını ele alacağız, ödeme yöntemleri ve kursları tanıtacağız.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:16
İŞKUR'da kursiyer olanlar ne kadar maaş almaktadır? İŞKUR'da kursiyer olma şartları nelerdir?
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İŞKUR kursiyerlerinin öğrenim ücretleri, kurum tarafından düzenlenen belirli eğitimlere katılanlara ödenen maaş veya ödenek olarak görülebilir. Bu kurslar, istihdamın artırılması ve işsiz vatandaşların mesleki eğitimin artırılarak kalifiye eleman haline getirilmesi amacını taşıdığından büyük ilgi gördü. İşsizliğin arttığı ve yaşam koşullarının giderek zorlaştığı bu dönemlerde İŞKUR kurslarının ön planda olduğunu ve amacına iyi hizmet ettiğini söyleyebiliriz.

İŞKUR Kursiyer Maaşları Ne Kadar? 

Önce biraz açıklığa kavuşturalım, ardından İŞKUR kursiyerlerinin aldıkları maaşı tanıtalım. Burada İŞKUR tarafından düzenlenen meslek kurslarına odaklanacağız. Ama hepimizin bildiği gibi İŞKUR'un farklı eğitim ve istihdam programları da var. Diğer programların detaylarını incelemek ve İŞKUR işbaşı eğitim programı maaşı veya İŞKUR stajyer maaşı hakkında bilgi almak isterseniz web sitemizdeki bu konularla ilgili diğer makalelere göz atabilirsiniz. Bu yazıda İŞKUR mesleki eğitim kurslarını tartışacağız.

İŞKUR meslek kursları aracılığıyla eğitim alan vatandaşlara günlük ödeme yapılır. Başka bir deyişle, maaşı almak için günlük maaşı kurstaki katılımcı sayısı ile çarpın. Bu kursun saatlik ücreti eğitimin kapsamına göre değişmektedir. Aşağıdaki gibi:

  • Sanayi sektöründe istihdam garantili kurslar günlük 60 TL,
  • uçak bakım teknisyenleri alanında istihdam garantili kurslar günlük 75 TL,
  • % 50 istihdam garantili kurslar 40 TL
  • Geleneksel ana dallarla ilgili kurslar kariyer garantisiz kurslar günlük 40 TL'dir.
  • İstihdam garantisi olmayan kurslar için 30 TL günlük ücret ödenmektedir.

Gördüğünüz gibi ücretler değişkendir. Kursun niteliğine ve iş güvencesine göre sınıflandırılmıştır. Ancak genel olarak kursu alanlara ücret ödenir. Bu şekilde kursiyer teşvik edilir. Kurs katılımcılarının ücretleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca İŞKUR kurs boyunca katılımcılar için genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de öder.

İŞKUR Kursiyer Maaşları Nereden Sorgulanır?

İŞKUR'un ücretli kursların yanı sıra başka istihdam programları da yürüttüğünü söylüyoruz. Bu programlardan bazılarının ödeme ve maaş sorgulamaları intenet üzerinden yapılabilmektedir. Maalesef İŞKUR kurs ücretleri söz konusu değil.

  • İŞKUR kursiyer ücretlerini kontrol edecek bir ekran bulunmamaktadır. Yani İŞKUR'dan aldığınız stajyer maaşını online sistemde göremezsiniz.
  • Almaya hak kazandığınız maaş miktarını sadece İŞKUR ofisinden kontrol edebilirsiniz. Eğitimli İŞKUR şubesinin insan kaynakları departmanı ile iletişime geçerek ödeme tutarı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İŞKUR Kursiyer Maaşları Nereye Yatar?

İŞKUR tarafından verilen ücretlerin çoğu PTT üzerinden ödenmektedir. Ancak durum kurstan kursa değişebilir. Şubenin bulunduğu başka bir banka da ödeme için kullanılabilir. Bu nedenle İŞKUR kursiyer ücretinin nerede olduğu belli değil. Bu konudaki en sağlıklı bilgi eğitim veren İŞKUR şubesinden edinilebilir.

İŞKUR Kurs Ücretleri Ne Zaman Yatar?


Kurs sonunda İŞKUR kurs ücretleri ödenir. Detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Mesleki eğitim kursu bittiğinde personelin katılımına göre maaş hesaplamaları yapılacaktır.
  • Hesap yapılırken, kurslara katılan personeli ve kursların günlük maliyetini hesaba katmak gerekir.
  • Kursiyerin maaşı, toplam ödeme düşüldükten sonra hesaplanır.

Ama bu noktada bir detay belirleyelim. Son zamanlarda İŞKUR stajyer ücretleri gecikebilir. Bu, kurs bittikten hemen sonra ödeme alamayabileceğiniz anlamına gelir. Bu konuda en doğru bilgiyi eğitim aldığınız İŞKUR ofisinden alabilirsiniz. Çünkü ödeme durumu şubeden şubeye değişiklik gösterebilmektedir.

İŞKUR Kursiyer Maaşı Alma Şartları Neler?

İŞKUR'dan stajyer maaşı alabilmek için asil bir stajyer olmanız gerekmektedir. Asil öğrencilere bunun ne anlama geldiğini sorarsanız, lütfen şu şekilde açıklayalım: Kursa aktif olarak katılma hakkına sahip olanlar asil öğrenciler olarak kabul edilir. Başvuru sonrasında ilan edilen kursiyerler listesindeki asıl adayın katılmaması halinde personel değiştirilecektir. Peki bu kurslara kimler başvurabilir? Öyleyse bir bakalım. İŞKUR mesleki eğitim kurslarından yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

  • İŞKUR sistemine kayıtlı iş arayanlar
  • 15 yaş üstü kişiler
  • Kursun mesleki gereksinimlerini karşılayan niteliklere sahip olmak
  • Daha önce İŞKUR tarafından düzenlenen aynı kursa katılmamış
  • İŞKUR tarafından sağlanan iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak
  • Emekli olmamış olmak

Bu koşulları sağlayan vatandaşlar İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılabilirler. Ayrıca, yüksek öğretim ve açık öğretim öğrencileri, okulları düzenli olarak derslere devam etmelerini engellemediği sürece mesleki kurslar da alabilirler.

İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları Neler?

İŞKUR tarafından düzenlenen meslek kursları çok çeşitlidir. Bu durumda İŞKUR, iş güvencesi olan kurslar da sunmaktadır, bu kurslar sadece mesleki eğitim sağlar ancak iş güvencesi yoktur. İnsanlar ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun kursları seçerek eğitim alabilirler.

Ama şunu söyleyelim. İŞKUR’un iş güvencesi kursları ve iş garantisiz eğitim programları il genel meclisi tarafından düzenlenmektedir. Yani derslerin ne zaman açılacağına yönetim kurulu karar verir. Bu nedenle İŞKUR'un belirli bir müfredatı yoktur.

Türkiye'de sıklıkla bırakılan dersler şu şekilde özetlenmiştir:

  • İŞKUR ön muhasebe kursu
  • İŞKUR pastacılık kursu
  • İŞKUR aşçılık kursu
  • İŞKUR kuaförlük kursu
  • İŞKUR fotoğrafçılık kursu
  • İŞKUR kasiyerlik kursu
  • İŞKUR girişimci kursu 
  • İŞKUR takı imalatçısı kursu 
  • İŞKUR hasta danışmanı kursu

Söylediğimiz gibi bu konu tamamen İŞKUR İl Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Bu noktada detaylı bilgi almak için yaşadığınız İŞKUR ofisine gidebilirsiniz. Kursları incelemek için inteneti de kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.10.2020 18:16
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IşkurKursiyerMaaş
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