İŞKUR’a internet üzerinden nasıl kayıt yapılır?

İş arayanlar için İŞKUR’a intenet üzerinden nasıl kayıt yapılır?

Öncelikle İŞKUR’un resmi web sayfasına girmelisiniz. İŞKUR’un resmi web sayfasına gitmek için tıklayınız: https://www.iskur.gov.tr/

Açılan sayfada, hemen yukarıda görebileceğiniz “iş arayan” kısmına tıklayınız. “Kayıt” başlığı altında karşınıza yeni bir sayfa çıkacaktır. Karşınıza çıkan “İŞKUR intenet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız” yazısına tıklayınız. Yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Yönlendirildiğiniz bu sayfada “İş Arayan” başlığı altında bulunan ‘Üye Ol’ butonuna tıklayınız.

"Üye Ol" butonuna tıkladığınız da karşınıza üyelik sözleşmesi çıkacaktır.

Üyelik sözleşmesini onaylayınız. Onayladıktan sonra açılan yeni sayfada üyelik işlemlerinizi tamamlamak için sizden birkaç bilgi istenecektir. Eksiksiz bir şekilde sizden istene bilgileri doldurunuz.

Ardından güvenlik kontrolü yazan alana resimde gösterilen 4 haneli sayıyı kutucuğa giriniz.

Sayfanın alt kısmına ilerleyiniz. Aydınlatma ve izin metnini okuyup, onayladığınıza dair kutucuğa tıklayarak ardından ileri butonuna basınız.

İş verenler için İŞKUR’a intenet üzerinden nasıl kayıt yapılır?

İŞKUR üzerinden iş vermek istiyorsanız öncelikle İŞKUR’un resmi web sayfasına girmelisiniz. İŞKUR’un resmi web sayfasına gitmek için tıklayınız: https://www.iskur.gov.tr/

Açılan sayfada, hemen yukarıda görebileceğiniz “iş veren” kısmına tıklayınız. “Kayıt” başlığı altında karşınıza yeni bir sayfa çıkacaktır. Karşınıza çıkan “İŞKUR intenet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız” yazısına tıklayınız. Yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Yönlendirildiğiniz bu sayfada “İş Veren” başlığı altında bulunan ‘üye ol’ butonuna tıklayınız.

"Üye Ol" butonuna tıkladığınız da karşınıza “Genel Koşullar” çıkacaktır. Bu sayfada yer alan genel koşulları okuyup onaylayınız.

Genel koşulları okuyup onayladıktan sonra karşınıza firmanızla ilgili genel bilgiler, adres bilgileri ve iletişim bilgileri alanı çıkacaktır. İstenilen bu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

Her şeyin eksik olmadığına emin olduktan sonra hemen altta bulunan “ileri” butonuna tıklayınız.

Firma yetkili bilgileri kısmında sizden istenilen bilgileri de tamamladıktan sonra profiliniz oluşacaktır.

İŞKUR’a kayıt olmanın avantajları nelerdir?

İŞKUR, hem iş arayanlara hem de işverenlere birçok avantaj sağlamaktadır. İŞKUR üzerinden personel istihdam eden işverenlere sigorta desteği, maaş desteği gibi yardımlarda bulunurken; iş arayanlar içinde maddi yardım ve meslek edinme kursları gibi destekler sağlıyor.