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İŞKUR Yeni İş İlanları Yayınlandı! 1360 temizlik görevlisi alınacak!

İŞKUR sistemi üzerinden yapılan duyurular vatandaşları heyecanlandırdı. Yapılan açıklamalarda İŞKUR üzerinden yapılan başvurular ile en az ilkokul mezunu ve KPSS şartı aranmadan 1360 temizlik görevlisi alınacağı ilanları açıldı.

23 Ekim 2020 Cuma 14:19
İŞKUR Yeni İş İlanları Yayınlandı! 1360 temizlik görevlisi alınacak!
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İş arayan vatandaşların ilk olarak baktığı site olan ve çoğu kamu kurumunun iş ilanlarının paylaşıldığı İŞKUR yeni iş ilanı yayınladığı duyurdu. Yapılan duyuruda KPSS gerekmeden, sınav yapılmadan en az ilkokul mezunu özel sektör ve kamu kurumlarında çalışmak üzere 1360 temizlik görevlisi alınacağı belirtildi.

İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden yayınlanan duyurulara göre KPSS şartı aranmadan, sınav yapılmadan en az ilk okul mezunu olan toplamda 1360 personelin alınacağı belirtildi. Açıklamalar sonrasında vatandaşlar iş ilanlarını araştırmaya başlarken aynı zamanda maddi zorluk çeken vatandaşlarda konuyu araştırmaya başladı.

İŞKUR temizlik görevlisi olmak için başvuru şartları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Görevini yapmaya engel olacak bir sağlık problemi olmamak
  • Ekip çalışması yapmaya uygun bir karaktere sahip olmak
  • Kişisel temizliğe özen gösteriyor olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak.

İŞKUR’a nasıl kayıt olunur?


İŞKUR sistemi üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de sisteme nasıl kayıt olacakları ile ilgilidir. İŞKUR sistemine kayıt olmak için sağ üst köşede bulunan yeni kayıt butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada sizden istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra kayıt ol denilerek sisteme kayıt olabilirsiniz.

İŞKUR temizlik görevlisi başvuruları nasıl yapılır?

İŞKUR sistemi üzerinden temizlik görevlisi iş ilanına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar iş arayan bölümüne girdikten sonra burada ki ilanların içerisinden temizlik görevlisi ilanını bulmalıdır. İlana başvuru seçeneğine tıklandıktan sonra başvuru işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:19
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