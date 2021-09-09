İŞKUR yayımladı! 6351 kadrolu işçi alımı yapılacak

İŞKUR’a kaydı bulunan kişilerin iş bulmaları her zaman daha kolay olmakta. Bunun sebebi ise, kurumların çoğunun İŞKUR üstünden personel alım ilanı paylaşması oluyor. İŞKUR’a kaydı bulunan kişileri sevindirecek yeni iş ilanıysa kısa süre önce yapıldı.

6351 kadrolu işçi alımı yapılacak

İŞKUR yeni bir personel alım ilanı yayımladı. 2 ayrı kurum adına yayınlanan ilan dahilinde toplam 6351 personel alımı yapılacak. İlanı yapılan 2 kurumsa Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.

Bu 2 kurum personel açığını kapatmak için alacakları 6351 personeli genel olarak temizlik görevlisi ile güvenlik görevlisi alanlarında yapacak. İşe girecek kişilerin ilk olarak kurumların belirlediği başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmekte.

İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımı başvuru şartları neler?

T.C vatandaşı olunması

İŞKUR kaydı bulunması

18 yaş ve üzeri olunması

35 yaşını tamamlamamış olması

Minimum ilköğretim ya da lise mezunu olunması

Kamu haklarından mahrum olunmaması

Herhangi bir suç nedeniyle hüküm giymemiş olması

Yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması

Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması veya askerlikle ilişiği olmaması

Hiçbir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı alınmaması

İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımını hangi alanlarda yapacak?

Alımlar için başvuracak kişilerin ilk olarak başvuru için belirlenen şartları taşıması gerekiyor. İŞKUR 6351 kadrolu işçi alım başvurusu için aranan şartlar şunlardır;

İŞKUR üzerinden yapılacak 6351 kadrolu işçi alımları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü üstünden olacak. İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan alımlarda toplam 17 ayrı kadro için personel alınacak. İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımının yapılacağı alanlar şu şekildedir;

Operatör 300 kişi

Şoför (Ağır vasıta) 300 kişi

Bakımcı Yağcı 150 kişi

Ambar İşçisi 85 kişi

Usta 250 kişi

Akaryakıtçı 30 kişi

Sondaj işçisi 150 kişi

Kompresör Operatörü 21 kişi

Vinç operatörü 14 kişi

Laborant 50 kişi

Laborant Yardımcısı 75 kişi

Topoğraf 100 kişi

Hidrolog 150 kişi

Aşçı 103 kişi

Aşçı Yardımcısı 47 kişi

Teknisyen 80 kişi

Bekçi 100 kişi

İŞKUR 6351 kadrolu işçi alım başvuruları nasıl yapılıyor?

İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımlarına başvuru yapacak kişilerin başvurularını elektronik olarak yapması gerekmekte. İŞKUR üstünden alım yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, alımlarını İŞKUR’un resmi intenet adresinde yapacak.

Başvuru yapacak kişiler İŞKUR e-şube üstünden açık iş ilanları adresleri kısmına girip Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sayfalarına geçerek hazırlanan başvuru ilan formlarını doldurmalılar.