İŞKUR yayımladı! 6351 kadrolu işçi alımı yapılacak

İŞKUR’a kaydı bulunan kişilerin iş bulmaları her zaman daha kolay olmakta. Bunun sebebi ise, kurumların çoğunun İŞKUR üstünden personel alım ilanı paylaşması oluyor. İŞKUR’a kaydı bulunan kişileri sevindirecek yeni iş ilanıysa kısa süre önce yapıldı.
6351 kadrolu işçi alımı yapılacak
İŞKUR yeni bir personel alım ilanı yayımladı. 2 ayrı kurum adına yayınlanan ilan dahilinde toplam 6351 personel alımı yapılacak. İlanı yapılan 2 kurumsa Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.
Bu 2 kurum personel açığını kapatmak için alacakları 6351 personeli genel olarak temizlik görevlisi ile güvenlik görevlisi alanlarında yapacak. İşe girecek kişilerin ilk olarak kurumların belirlediği başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmekte.
İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımı başvuru şartları neler?
- T.C vatandaşı olunması
- İŞKUR kaydı bulunması
- 18 yaş ve üzeri olunması
- 35 yaşını tamamlamamış olması
- Minimum ilköğretim ya da lise mezunu olunması
- Kamu haklarından mahrum olunmaması
- Herhangi bir suç nedeniyle hüküm giymemiş olması
- Yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması
- Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması veya askerlikle ilişiği olmaması
- Hiçbir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı alınmaması
İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımını hangi alanlarda yapacak?
İŞKUR üzerinden yapılacak 6351 kadrolu işçi alımları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü üstünden olacak. İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan alımlarda toplam 17 ayrı kadro için personel alınacak. İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımının yapılacağı alanlar şu şekildedir;
- Operatör 300 kişi
- Şoför (Ağır vasıta) 300 kişi
- Bakımcı Yağcı 150 kişi
- Ambar İşçisi 85 kişi
- Usta 250 kişi
- Akaryakıtçı 30 kişi
- Sondaj işçisi 150 kişi
- Kompresör Operatörü 21 kişi
- Vinç operatörü 14 kişi
- Laborant 50 kişi
- Laborant Yardımcısı 75 kişi
- Topoğraf 100 kişi
- Hidrolog 150 kişi
- Aşçı 103 kişi
- Aşçı Yardımcısı 47 kişi
- Teknisyen 80 kişi
- Bekçi 100 kişi
İŞKUR 6351 kadrolu işçi alım başvuruları nasıl yapılıyor?
İŞKUR 6351 kadrolu işçi alımlarına başvuru yapacak kişilerin başvurularını elektronik olarak yapması gerekmekte. İŞKUR üstünden alım yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, alımlarını İŞKUR’un resmi intenet adresinde yapacak.
Başvuru yapacak kişiler İŞKUR e-şube üstünden açık iş ilanları adresleri kısmına girip Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sayfalarına geçerek hazırlanan başvuru ilan formlarını doldurmalılar.