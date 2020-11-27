İŞKUR üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığına 826 personel alımı yapacak!

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak kadrolu 826 tarım işçisi alımı yapacaklarını açıklayan Pakdemirli, işe alımlarda mülakat olmayacağını vurgulayarak İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyan kişilerin kura ile belirleneceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 yılda 12 bin personel alındığının altını çizen Pakdemirli, ihtiyaç oldukça alımların devam edeceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli bunun yanında yarın saat 18:00'dan sonra 599 bin 551 yetişticinin 1 milyon 570 bin buzağası için toplam 641,6 milyon lirayı ödemeye başlayacaklarının da müjdesini verdi.