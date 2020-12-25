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İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nedir?

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, İŞKUR işbirliği ile Sağlık Müdürlükleri kadrosunda TYP (Toplum Yararına Programlar) doğrultusunda, 13 ilçenin filyasyon ekibinde görevlendirilmek üzere şoför alımı yapacağını duyurdu.

25 Aralık 2020 Cuma 21:13
İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nedir?
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14 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayacak olan başvuruların son tarihi ise 15 Aralık 2020 Salı günü olacak.

 COVID-19 salgınından dolayı, başvurular esnasında oluşabilecek kalabalık ortamın doğuracağı risklerden dolayı başvuruların sadece İŞKUR’un intenet sitesi “esube.iskur.gov.tr” adresinden online olarak alınacağı bildirildi.

 Başvurularda yalnızca ehliyet şartı aranırken, yaş sınırının olmadığı belirtildi. Başvuru sonuçları noter kurası ile açıklanacak.

 

Toplum Yararına Program Nedir?

 İşsizliğin sıkça yaşandığı toplumlarda veya bölgelerde doğrudan ya da yüklenici aracılığı ile toplumun faydasına bir iş veya hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacı ile, özellikle istihdamında zorluk yaşanan işsizlerin çalışma alışkanlıkları ve disiplinlerinden uzaklaşmalarını engellemek için, iş gücü piyasasına uyumlarını sağlamak ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacı ile İŞKUR aracılığıyla uygulanan programdır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:13
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Anahtar Kelimeler:
IşkurTYPPersonel AlımıBaşvuru
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