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İŞKUR TYP nedir? Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR,TYP ile, istihdam sağlamayı amaçlamaktadır. Vatandaşlar, TYP'nin ne olduğunu araştırmaktadır. İŞKUR TYP nedir? Vatandaşlar, TYP'nin şartlarını da merak etmektedir. İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir? Bu haberimizde İŞKUR TYP hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte İŞKUR TYP ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

30 Kasım 2021 Salı 20:47
İŞKUR TYP nedir? Başvuru şartları nelerdir?
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İŞKUR aracılığıyla  oluşturulan TYP programı son zamanlarda  büyük ilgi gördü. İstihdam sağlanması da dahil olmak üzere birçok amaç için uygulanan "Topluluk Yararına  Program" adlı TYP olarak kısaltılan İŞ KUR programı, Türkiye genelinde uygulanmaktadır. Türkiye genelinde geçerli olan bir TYP programına nasıl başvurabilirim?

İŞKUR TYP

İşkur’un yürüttüğü  programlardan biri olan TYP programı istihdam için yapılmış bir programdır.  TYP programı, temel olarak, sürekli olarak yüksek işsizliğin olduğu ya da  yerel yüksek işsizlik bölgelerinin olduğu bölgeler için geçerlidir. Bu program İŞKUR veya yüklenici  tarafından yürütülebilir. İşsizler iş bularak çalışmsı sağlanır ve hizmetler de çalışma alışkanlıklarını ve disiplinlerini sürdürmeleri garanti altına alınmaktadır. Ayrıca bu süreç kapsamında işsizlere gelir desteği sağlanır.

TYP katılım şartları

İ KUR programının bir parçası olan TYP programına katılmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle en az 18 yaşında olmanız ve İŞKUR kaydınızın olması gerekmektedir. İŞKUR'a katılanların da "işsiz" olarak kayıt olmaları gerekmektedir. Emekli maaşı, maluliyet yardımı gibi devlet yardımlarını almamanız ve öğrenci olmamanız gerekiyor.. İŞKUR TYP programı açısından dikkat çeken bir diğer sorun ise kişinin programdan aldığı maaş ve hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekmektedir.

TYP maaş

TYP kapsamında belirlenen programlarda görevlendirilen kişiler, aylık şekilde belirli tutarlar almaktadır. Asgari ücret tutarında maaş alabilmektedirler.

TYP programı ne kadar sürüyor?

TYP  2018 itibariyle uygulanmaya başladı. TYP ,en fazla 9 ay şeklinde uygulanmaktadır. 9 ay sonra program sona ermektedir. 3aylık aranın ardından adaylar tekrar başvurabilir.


Son Güncelleme: 30.11.2021 20:47
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