İŞKUR TYP başvurus sonucu sorgulama

İŞKUR üzerinden yapılan TYP başvurularının sonuçları merak ediliyordu. Başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Başvuruların yanı sıra başvuru sonucu sorgulama işlemleri de online olarak e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu hazırlanan proje kapsamında okullarda güvenlik, temizlik gibi alanlarda çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden başvurularını yapabiliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden direk olarak kurumlara yapılabiliyor. Öte yandan ALO 170 hattı üzerinden de başvuru yapılmaktadır.

İŞKUR TYP başvurusu yapma şartları

İŞKUR’da kayıtlı işsiz olunmalıdır.

Kişi 18 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurundan dolayı işten çıkarılmamış olmalıdır.

Örgün öğretim dışında lise ya da üniversite okuyan öğrenciler de başvuru yapabilirler. Öğrencilerin mezun olmuş olması gerekmiyor.

Hali hazırda örgün öğretime devam eden kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

SGK’dan gelir aylığı, malül aylığı ya da emekli aylığı alınmamış olması gerekiyor.

2019 ile 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin 2020 ile 2021 öğretim döneminde başvuruları kabul edilecektir.

İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

Toplum Yararına Program (TYP) nedir?

TYP başvurularının yanı sıra İŞKUR’un diğer imkanlarından faydalanmak için İŞKUR kaydının olması gerekiyor. İŞKUR kayıtları İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Kayıt işleminde sizden e-posta veya telefon numaranızı girmeniz istenecektir. Bu iletişim bilgisinden birinin girilmesi gerekmektedir. Verilen iletişim adresine onaylamak adına bir mesaj gelecektir. Gelen mesajı onaylayarak üyeliği aktif edebilirsiniz.

İŞKUR’un geçici gelir desteği sunan ve çalışma alışkanlığı elde edilmesini amaçlayan programdır. Bu programlara örgün öğretime devam edenler başvuru yapamaz. SGK kaydı olanlar ve 18 yaşından küçük olan kişilerin de başvuruları kabul edilmez.

Öte yandan başvurular Alo 170 numaralı hat üzerinden de yapılabilir. Başvuru sonuçları ise e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenmektedir.