İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır, başvuruda aranan şartlar nelerdir?

Ülkemizde işsizlik denilince akla ilk olarak İŞKUR gelmektedir. İşsiz vatandaşlarımıza mümkün olan en kısa sürede iş imkanı sağlamaya çalışan İŞKUR, belirli zamanlarda işsizliği azaltmak için Toplum Yararına Programı’nı (TYP) devreye sokuyor.

Toplum Yararına Program (TYP) nedir?

İŞKUR’un işsizliği azaltmak için hazırladığı TYP, işsiz vatandaşların daha çabuk işe girmelerini sağlamak ve geçici de olsa gelir elde etmeleri için uyguladığı bir programdır. Bu programdan faydalanmak isteyen vatandaşlar ilk olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?

TYP’ye başvurmak için ilk olarak İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden özgeçmişleri ile beraber kayıt olan adaylar, programa katılabileceklerdir. Yalnızca TYP, bütün işsiz kişiler için geçerli olmamakla beraber bir takım şartlara uymak gerekir. Bu şartlar;

-İŞKUR üzerinden kayıt yaptırmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Açık öğretim dışında öğrenci olmamak

İŞKUR TYP adayları nasıl seçilir?

-Herhangi bir kurumdan maaş veya maddi yardım almıyor olmak

TYP’den yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR’a yaptıkları başvuru sonrasında şartlara uyan kişiler arasından noter kurası yapılarak seçilir. Seçilen kişileri geçici bir işe yerleştiren İŞKUR bu kişilere de 9 ay çalışma hakkı tanımaktadır. 9 ay geçici çalışma süresini dolduran kişiler 3 ay sonra tekrar TYP’ye başvuruda bulunabilirler.

TYP adayları ne kadar maaş alır ve hangi alanlarda çalışır?

TYP’de geçici olarak 9 ay süre ile çalışan vatandaşlar aylık maaş olarak asgari ücret alırlar. TYP kapsamında geçici olarak çalışan vatandaşların görev aldıkları alanlar ise şöyledir;

- Çevre temizliği

- Park, bahçe düzenlemeleri

- Peyzaj çalışmaları

- Yeşillendirme çalışmaları

- Okullarda bakım, onarım, temizlik görevlerinde çalışır.