İŞKUR tarafından önerilen işleri kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşı kesilir mi?

İŞKUR; işsizlik maaşı ödeme veya genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeme gibi konularda vatandaşa maddi olarak yardım ederken aynı zamanda işsiz kişilere ise yeni bir iş buluyor. Peki İŞKUR’un önerdiği işleri kabul etmeyen kişiler ücret almaya devam edecek mi? İŞKUR tarafından teklif edilen işler, kişilerin mesleklerine uygun olarak verilmektedir. Yani vatandaşın son çalıştığı işe ve çalışma koşullarına uygun ve ikamet ettiği bölgeye göre yakın iş buluyor. Haklı bir nedene dayanmaksızın iş tekliflerini kabul etmeyen vatandaşlar ise işsizlik maaşları kesilir ve tekrar başlatılmamaktadır.

İŞKUR tarafından önerilen fakat işi kabul etmeyen vatandaşların haklı nedenleri ne olabilir?

İŞKUR tarafından önerilen işe gitmemesi durumunda işçinin haklı nedeni bulunmazsa eğer işsizlik maaşı kesilir ve bir daha bu haktan yararlanmamaktadır. Fakat haklı bir nedene bağlı ise İŞKUR farklı yöntemlere başvurur. Peki bu haklı konular ne olabilir?

Çalışan İŞKUR’da kayıtlı mesleğine uygun ve son çalıştığı yere uygun ve ücrete yakın olmayan bir iş ile çalışmak istememesi durumunda haklı sayılmaktadır.

Eğitim durumu, yaşı ve cinsiyetine göre uygun olmayan bir iş önerisinde kişi çalışmak istemeyebilir. Vatandaşın fizik ve sağlık durumuna göre uygun olmayan iş ile karşı karşıya kalmasında istememesi haklı nedenlere girmektedir.

İşçinin ikamet ettiği yerden uzak, belediye mücavir alanı sınırları dışında yer alan bir iş veya iş yeri olması durumunda işçi kabul etmeye bilir ve haklı sebep sayılır.

İşçi işe girdikten sonra herhangi bir sorun çıkarsa ne olur?

İŞKUR tarafından önerilen işe giden işçi, İŞKUR’un önerdiği teklifleri kabul etse dahi işe başladığında iş yerinde kanunlara aykırı çalışma olanağı sağlayan ortamda çalışmak istememesi durumunda o işten ayrılma hakkı vardır.4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesinde yer alan ifadeye göre sözleşmeyi fes eden, işsizlik maaşın ödemesinin devam etmesi için İŞKUR’a tekrar talep edilir. Önek olarak asgari ücretten daha düşük bir ücret ile çalıştırılması durumunda veya haftalık çalışma süresinden fazla çalışılması durumunda, izin verilmemesi halinde, fazla mesai yaptığında mesai ücretinin almaması durumunda çalışan kişi istifa edebilme hakkına sahiptir.