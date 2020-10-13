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İŞKUR tarafından 21 ilde bekçi alımı yapılacağı açıklandı! İŞKUR Bekçi iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından açıklanan son dakika iş ilanına göre 21 ilde bekçi alımı yapılacağı belirtildi. Pek çok bekçi olmak isteyen vatandaşlar ise hangi illerde bekçi alımı yapılacağı ve İŞKUR üzerinden başvuruların nasıl yapıldığını merak etmektedir.

13 Ekim 2020 Salı 21:11
İŞKUR tarafından 21 ilde bekçi alımı yapılacağı açıklandı! İŞKUR Bekçi iş başvurusu nasıl yapılır?
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Geçtiğimiz yıllarda her mahallede kullanılan bekçiler artan suç oranları olmasa da güvenliği sağlamak üzere tekrar aktif edilerek bir istihdam kapısı oluşturuldu. Ülke genelinde özellikle gençlerin bekçi olmak istemesi bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı konusunda sık sık merak edilerek araştırılmaktadır.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre ise 21 ilde bekçi alımı yapılacağı konusu pek çok bekçi olma hayali kuran vatandaşın meraklanmasına ve heyecanlanmasına neden oldu. Aranan şartlarda yaşanan değişiklikler ile birlikte adayların herhangi bir kronik hastalığının ve rahatsızlığının olmaması gerekmektedir. Askerliğini yapmış kişilerin tercih edileceği alımlarda yüz kızartıcı suçun da işlenmemiş olma şartları bulunmaktadır.

Tüm bu şartlara ek olarak 25 yaşını doldurmamış olmak, dış görünüşe önem verilen alımlar yapılacak. İŞKUR üzerinden başvuruları yapmak isteyenler ise en yakın İŞKUR Genel Müdürlüğüne gidilmesi gerekerek başvuru yapılması gerekmektedir.

İŞKUR’un bekçi ilanında yer alan iller hangileridir?

Gaziantep, Mersin, İstanbul, Kayseri, Sakarya, Bursa, Edine, Düzce, Amasya, Muş, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Şanlıurfa, Elazığ, Manisa, İzmir, Konya, Uşak, Adana, Balıkesir şehirlerinde açılan bekçi ilanlarına bu illerde yaşayarak ikamet edenlerin başvuru yapabileceği belirtilmektedir.


Bekçi başvuru şartları nelerdir?

Öncelikle başvuru yapabilmek için kişilerin İŞKUR kaydının olması gerekmektedir. 14 yaşını dolduran herkesin İŞKUR’a başvuru yapabileceği bilinmektedir. Daha sonrasında kuruma gitmeden online olarak başvuru yapmak istenirse İŞKUR resmi intenet sitesine girerek başvuru formunu doldurabilirsiniz.

İŞKUR bekçi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapabilmek için kişinin İŞKUR profiline girmesi gerekir. Daha sonrasında ‘Açık İş İlanları’ sekmesine girilerek bekçiliğin bulunması ve gerekli formu doldurarak başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR’a nasıl kayıt olunur?

İŞKUR sistemine kaydı olmayan kişilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi olan İŞKUR profilinin nasıl oluşturulacağı sorusu için öncelikle sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Daha sonrasında kayıt işlemi için intenet şubesi seçeneğine tıklanarak gerekli adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Gerekli adımlar yapıldıktan sonra üyelik sözleşmesinin okunması ve işaretlenmesi gerekir. Tüm bu işlemler sonrasında onaylıyorum’a tıklayarak işlemi tamamlayabilir ve İŞKUR profilinizi oluşturabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 21:11
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