İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?

Kayıt kısmı
Öncelikle iş arayan olarak kayıt olmanız önemlidir. İki yolla kayıt olmanız mümkün. Bunların birisi oturduğunuz konuma yakın İŞKUR şubelerini ziyaret ederek, diğeri ise intenet üzerinden yeni üyelik yaratarak veya e-Devlet üzerinden giriş yaparak.
İşkur tarafından Sağlık Bakanlığı alım ilanları
Nihai liste görüntülemesi
Arama moturundan İşkur araması yapılarak İşkur’un web sitesine giriş yapılır. Daha sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile veya e-Devlet ile giriş yapıldıktan sonra hangi ilana başvuru yapıldıysa o ilan iş başvurularım kısmından seçilmeli. Hangi nihai liste kontrol edilecekse o ilanın numarasına tıklanıldıktan sonra tüm başvuru belgeleri listeli şekilde karşınıza gelir. Gelen ekranda başvuru yapılan kurumların personel alım detayları sıralanır. Bu şekilde isminiz listede mi değil mi kontrol etmeniz mümkün.