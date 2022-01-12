İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?

Kayıt kısmı

Öncelikle iş arayan olarak kayıt olmanız önemlidir. İki yolla kayıt olmanız mümkün. Bunların birisi oturduğunuz konuma yakın İŞKUR şubelerini ziyaret ederek, diğeri ise intenet üzerinden yeni üyelik yaratarak veya e-Devlet üzerinden giriş yaparak.

İşkur tarafından Sağlık Bakanlığı alım ilanları

Nihai liste görüntülemesi

İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle sağlık çalışanlarına yardım amaçlı 32 bin kadro açılmasıyla beraber binlerce kişi İŞKUR’a girip bu alım için başvuru yaptı. Atamalarınsa hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğinin söylenmesiyle birlikte, insanlarye nasıl bakacaklarını merak eder oldu. Sağlık Bakanlığı bu sorgulama hakkında bir video yayınladı.

Arama moturundan İşkur araması yapılarak İşkur’un web sitesine giriş yapılır. Daha sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile veya e-Devlet ile giriş yapıldıktan sonra hangi ilana başvuru yapıldıysa o ilan iş başvurularım kısmından seçilmeli. Hangi nihai liste kontrol edilecekse o ilanın numarasına tıklanıldıktan sonra tüm başvuru belgeleri listeli şekilde karşınıza gelir. Gelen ekranda başvuru yapılan kurumların personel alım detayları sıralanır. Bu şekilde isminiz listede mi değil mi kontrol etmeniz mümkün.