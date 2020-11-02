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İŞKUR nihai liste ne anlama gelir, nereden açılır? İŞKUR nihai listeye nasıl bakılır?

İŞKUR'a personel ilanı için başvuruda bulunan kuruma nihai liste içerisinden adaylar belirtilir. Adayların merakla araştırdığı 'İŞKUR nihai liste nereden açılır ve İŞKUR nihai liste girişi nasıl yapılır?' sorularının yanıtını ve takip etmeniz gereken adımları içeriğimizde derledik.

02 Kasım 2020 Pazartesi 13:02
İŞKUR nihai liste ne anlama gelir, nereden açılır? İŞKUR nihai listeye nasıl bakılır?
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İŞKUR üzerinden hem şirketler hem de kamu kurumları ilan vererek personel istihdam edebiliyor. İŞKUR nihai listeleri de başvuru sonuçlarını içerdiği için adaylar tarafından merakla araştırılıyor.

Yurt genelinde istihdamı artırarak işsizliği azaltmak için faaliyet gösteren İŞKUR, uzun süreli istihdam şartları yaratarak herkesin kendisi için ideal bir iş bulabilmesine odaklanmış durumda. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde İŞKUR üzerinden başvurular yapılabilmektedir. İsabetli yerleştirmeler yapılmasını hedefleyen İŞKUR, titiz çalışmalar sonucunu da nihai listeyle sunmaktadır.

İŞKUR nihai liste ne anlama gelir?

İŞKUR üzerinden iş başvuruları yapılabilmektedir. Firmalar ve kamu kurumları ofisler ve İŞKUR online sistem üzerinden ilanlar açmaktadır. İş arayan kişiler mevcut ilanlar üzerinden profilleri için en uygun olanlara müracaat edebilmektedir.

Adaylar İŞKUR tarafından incelenir ve bütün incelemelerin ışığında nihai liste ilgili kuruma sunulur. İlanı açan kurum, kendi standartları çerçevesinde bazı mülakat ve sınavlar düzenleyerek adayları istihdam eder.

Söz konusu aşamalara katılacak adayların belirlemiş olduğu nihai listede istihdam edilecek personel sayısının 3 veya 4 katı kadar aday yer almaktadır. Bütün aşamaların tamamlanması halinde nihai listede bulunan ve ilgili kadrolara yerleştirme hakkı kazanan kişilerden kura çekilir.

İŞKUR nihai liste, kamu tarafından yayınlanan ilanlardaki kriterlerde uygun ön değerlendirmeyi geçerek kuraya katılma hakkı elde eden kişilerin yer aldığı listedir.

İŞKUR nihai liste nerede yayınlanır?

İŞKUR nihai listeye e-şube üzerinden, İŞKUR ofislerinden veya ilan açan kurumun intenet sitesinden yayınlanıyor.

İŞKUR nihai listeye nasıl bakılır?

İŞKUR nihai listeyi görüntülemek için İŞKUR ana sayfasına giriş yapabilirsiniz. İlanı açan kamu kurumunun resmi web sayfasını da takip edebilir ya da İŞKUR ofislerine müracaat ederek sürece ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

İŞKUR e-Şube’den nihai liste sorgulama


İŞKUR profilinize giriş yapın.

‘’Uygulamaya git’’ sekmesine tıklayın.

‘’İş başvurularım’’ sekmesine tıklayın.

İŞKUR iş başvurusu sorgulama ekranına girdiğinizde başvuru listesini görebilirsiniz. Bu noktada sol tarafta bulunan ilan numarasına tıklayın.

Açılan sayfanın en alt bölümünde nihai listeyi görüntüleyebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 13:02
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Anahtar Kelimeler:
IşkurIşkur Nihai Liste
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