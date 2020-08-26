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İŞKUR MEK kursları başvuru ve ödeme şartları

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan İŞKUR MEK kursları başvuru ve ödeme şartları hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 26.08.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:21
İŞKUR MEK kursları başvuru ve ödeme şartları
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İŞKUR, işsiz olan vatandaşlar için ödeme yapılacağını açıkladı. Ödemelerin yalnızca gerekli koşulları sağlayan ve başvuruda bulunarak MEK kurslarına katılan vatandaşlara yapılacağı belirtildi. Buna göre vatandaşların öncelikle Mesleki Eğitim Kurslarına girmeleri gerekli olmaktadır. Mesleki Eğitim Kursları vatandaşların günlük ödeme alabilecekleri bir gelir kapısı olarak görülebilmektedir. Bu kurslar süresince vatandaşlar günlük harçlık şeklinde ödeme almaktadırlar. MEK’e kayıt yaptıran kişilerin daha önceden Ziraat Bankası ya da Halkbank hesaplarının da olması gerekmektedir.

İŞKUR MEK kaydı yaptırmış olan kişilerin günlük 2,5 saatlik kurslara katılım göstermeleri mecburidir. Buna göre ödeme almak isteyen kişilerin bu kurslara katılmaları lazımdır. Derse katılmayan vatandaşlar o günün ödemesini alamamaktadırlar.

MEK Başvuru Koşulları


Aşağıdaki kısımda MEK’e başvurabilmek için sağlanması gereken koşullar sıralanmıştır.

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
  • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
  • Emekli olmamak,
  • Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

MEK Ne Kadar Ödeme Yapıyor?

MEK kapsamında yapılan ödemeler gün üzerinden olacak şekilde aşağıdaki gibidir.

  • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
  • Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
  • İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
  • İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
  • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
  • Genel sağlık sigortası primi,
  • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

Söz konusu kurslara başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi kullanılabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 09:21
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