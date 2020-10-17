İŞKUR KPSS şartı olmadan binlerce hastane personeli alacak! İş ilanları yayınlandı!

İŞKUR tarafından yayınlana son iş ilanı merak edilmeye devam ediyor. Yayınlanan iş ilanlarına göre hastanede çalışmak üzere personel iş ilanı yayınlandı. Gerekli şartları sağlayan kişilerin işe başlayacağı İŞKUR hastane personeli iş ilanları KPSS şartı aranmadan yapılıyor.

İŞKUR hastane personeli alımı yapacak

Temizlik personeli

Güvenlik görevlisi

Ambulans sürücüsü

Büro memuru

Hasta bakımı elemanı

Tıbbi sekreter

Hemşire

Ebe

Muhasebe personeli

Büro personeli

Acil Tıp Teknisyeni

Hasta kayıt kabul görevlisi

Hasta danışmanı

Hastane hizmetlisi.

Şoför

Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni

Teknisyen

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Anestezi Teknikeri

Diş hekimi yardımcısı

Acil Tıp Teknisyeni

Doktor yardımcısı

Diyaliz Teknikeri

İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda aşağıda ki alanlarda personel alımı yapılacaktır. Bunlar,

İŞKUR üzerinden açıklanan iş ilanına başvurabilmek için,

T.C vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Gerekli eğitimin alınmış olması,

Çalışmayı engelleyen bir sağlık sorununun bulunmaması,

Düzgün diksiyon sahibi olmak,

Bir sağlık sorununun bulunmaması,

İletişimin kuvvetli olması.

Şartlarını sağlayan vatandaşlar İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapabilirler.

İŞKUR’a kayıt süresi var mı?

İŞKUR’a bir defa profil oluşturduktan sonra sistemi yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. aktiflik süreleri 12 ay olarak belirlenen profillerin iş ilanlarına başvuru yapak ve yeni iş ilanları bilgisi alabilmek için İŞKUR profilinin güncellenmesi gerekmektedir.