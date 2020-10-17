İŞKUR KPSS şartı olmadan binlerce hastane personeli alacak! İş ilanları yayınlandı!

İŞKUR tarafından yayınlana son iş ilanı merak edilmeye devam ediyor. Yayınlanan iş ilanlarına göre hastanede çalışmak üzere personel iş ilanı yayınlandı. Gerekli şartları sağlayan kişilerin işe başlayacağı İŞKUR hastane personeli iş ilanları KPSS şartı aranmadan yapılıyor.
İŞKUR hastane personeli alımı yapacak
- Temizlik personeli
- Güvenlik görevlisi
- Ambulans sürücüsü
- Büro memuru
- Hasta bakımı elemanı
- Tıbbi sekreter
- Hemşire
- Ebe
- Muhasebe personeli
- Büro personeli
- Acil Tıp Teknisyeni
- Hasta kayıt kabul görevlisi
- Hasta danışmanı
- Hastane hizmetlisi.
- Şoför
- Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni
- Teknisyen
- Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
- Anestezi Teknikeri
- Diş hekimi yardımcısı
- Acil Tıp Teknisyeni
- Doktor yardımcısı
- Diyaliz Teknikeri
İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR üzerinden açıklanan iş ilanına başvurabilmek için,
- T.C vatandaşı olmak,
- 18 yaşını doldurmak,
- En az ilkokul mezunu olmak,
- Gerekli eğitimin alınmış olması,
- Çalışmayı engelleyen bir sağlık sorununun bulunmaması,
- Düzgün diksiyon sahibi olmak,
- Bir sağlık sorununun bulunmaması,
- İletişimin kuvvetli olması.
Şartlarını sağlayan vatandaşlar İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapabilirler.
İŞKUR’a kayıt süresi var mı?
İŞKUR’a bir defa profil oluşturduktan sonra sistemi yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. aktiflik süreleri 12 ay olarak belirlenen profillerin iş ilanlarına başvuru yapak ve yeni iş ilanları bilgisi alabilmek için İŞKUR profilinin güncellenmesi gerekmektedir.